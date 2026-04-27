پیشنهاد مجلس به دولت برای بهبود بودجه دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد امیر، با اشاره به چالش‌های اخیر در بازار سلامت، گفت: در جلسات کارشناسی، تأثیر مستقیم کمبود مواد اولیه و چالش‌های تولید در پتروشیمی‌ها بر افزایش قیمت‌ها کاملاً مشهود بود. بر همین اساس، جلسه ای با مدیران وزارت بهداشت خواهیم داشت تا موضوع افزایش چند برابری قیمت دارو را به طور جدی مدیریت کرده و با حمایت نمایندگان، این پرونده را به سرانجام برسانیم.

وی، ضرورت حمایت از سبد سلامت خانوار را اولویت اصلی دانست و افزود: یکی از راهکارهای اصلی، تقویت سازمان‌های بیمه‌گر است. بیمه‌ها باید به گونه‌ای حمایت شوند که حجم بیشتری از تعهدات را بر عهده بگیرند تا نوسانات قیمتی مستقیماً بر جیب مردم اثر نکند. در شرایط فعلی، اصلاح اعتبارات بیمه‌ای برای جلوگیری از فشار مالی بر جامعه یک ضرورت انکارناپذیر است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: از دولت خواسته‌ایم با ارائه یک متمم بودجه، امکان تزریق اعتبارات ویژه به این بخش را فراهم کند. این اقدام می‌تواند در سه محور تسهیل واردات داروهای ضروری، کاهش قیمت مصرف‌کننده و افزایش قدرت پوشش‌دهی بیمه‌ها تحول ایجاد کند. مجلس این آمادگی را دارد که در صورت ارائه این درخواست از سوی دولت، با فوریت آن را بررسی و همراهی کند.

وی در ادامه به نقش نظارتی قوه مقننه اشاره کرد و گفت: در نشست مشترک اعضای کمیسیون اصل نود با وزارت بهداشت، از مسئولان این وزارتخانه خواسته شد تا تمامی محدودیت‌ها و موانع قانونی موجود را احصا و اعلام کنند. ما از ظرفیت کمیسیون اصل نود برای رفع این بن‌بست‌ها، تسهیل تأمین مواد اولیه و بهبود روند واردات کالا استفاده خواهیم کرد تا در نهایت شاهد کاهش قیمت‌ها و ثبات در بازار دارویی کشور باشیم.