سپاه کرمانشاه: اخبار نظامی و امنیتی صرفاً از منابع رسمی منتشر شود

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار برخی اخبار و مطالب مرتبط با موضوعات نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در فضای رسانهای استان کرمانشاه، روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) با صدور اطلاعیهای بر لزوم پایبندی رسانهها و فعالان خبری و رسانهای به اصول حرفهای و انتشار اخبار این حوزهها صرفاً بر اساس اطلاعرسانی منابع رسمی تأکید کرد.
متن پیام روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه بهشرح زیر است:
در طول جنگ رمضان و روزهای اخیر، انتشار برخی اخبار و مطالب خلاف اصول در حوزههای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی از سوی تعدادی از رسانهها و کانالهای خبری استان، بار دیگر اهمیت رعایت ضوابط حرفهای در انتشار چنین اخبار مهم و حساسی را برجسته کرده است.
موضوعات مرتبط با امنیت و مسائل نظامی، به دلیل ماهیت تخصصی و حساسیتهای ویژه، نیازمند اطلاعرسانی دقیق، مسئولانه و مبتنی بر منابع رسمی است.
بر همین اساس تأکید میشود که انتشار هرگونه خبر در این حوزهها باید پس از اعلام و تأیید روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) و خبرگزاری بسیج استان کرمانشاه بهعنوان تنها مرجع رسمی انتشار اخبار سپاه و بسیج استان انجام شود تا از بروز شایعات، برداشتهای نادرست، انتشار اطلاعات ناقص و حتی سوءاستفاده دشمنان جلوگیری شود.
رعایت این اصل حرفهای، ضمن حفظ آرامش روانی جامعه، به ارتقای اعتبار رسانهها و اعتماد عمومی نیز کمک خواهد کرد.
بر این اساس ضمن تشکر از اقدام حرفهای برخی از رسانههای استان، از رسانهها، پایگاههای خبری و مدیران کانالهای اطلاعرسانی درخواست میشود در چارچوب قوانین و ضوابط حرفهای، نسبت به صحتسنجی و اخذ تاییدیه اخبار امنیتی و نظامی از منابع ذکر شده اقدام نموده و از انتشار مطالب تأییدنشده اجتناب نمایند.
رعایت این اصول، نقش مهمی در صیانت از امنیت روانی جامعه، انسجام رسانهای و ارتقای استانداردهای حرفهای اطلاعرسانی در استان خواهد داشت.
