سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی اصفهان در ادامه اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و با هدف مقابله با سرقت‌های خرد و سازمان‌یافته، با گشت‌زنی‌های هدفمند و فعالیت‌های اطلاعاتی، موفق شدند در ۲۴ ساعت گذشته ۲۸ فقره انواع سرقت را کشف کنند.

وی با اشاره به نتایج این عملیات افزود: ۱۵ دستگاه خودروی سرقتی و چهار دستگاه موتورسیکلت کشف و پس از طی مراحل قانونی به مالکانشان بازگردانده شد؛ اقدامی که به گفته او نقش قابل توجهی در افزایش احساس امنیت و اعتماد عمومی داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان همچنین توضیح داد: در مجموع ۱۳ متهم شناسایی و بازداشت شدند که شامل چهار سارق کابل، دو سارق داخل خودرو، شش سارق اماکن، دو سارق خودرو و سه سارق معابر بودند. این افراد در بازجویی اولیه به جرائم خود اعتراف کردند.

سرهنگ نیکبخت ادامه داد: مأموران علاوه بر شناسایی متهمان، سه فقره سرقت کابل و دو مورد سرقت از معابر عمومی را نیز کشف کردند و با اقدام سریع، مانع ادامه فعالیت مجرمانه این افراد شدند.

وی در پایان، با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با عاملان ناامنی، از شهروندان خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و هرگونه مورد مشکوک را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.