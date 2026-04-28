کشف ۱۰ فقره سرقت در بهار؛ ۳ سارق دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی پوررجب از اجرای موفق طرح امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد و گفت: در راستای ارتقای احساس امنیت عمومی و برخورد قاطع با سارقان، طرح امنیت اجتماعی با محوریت شناسایی و دستگیری عوامل سرقت در سطح شهرستان بهار به اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی هدفمند، موفق شدند در جریان اجرای این طرح، ۱۰ فقره انواع سرقت را کشف و سه نفر سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی، بیان کرد: پلیس با تمام توان و به‌صورت شبانه‌روزی در راستای تأمین امنیت شهروندان و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تلاش می‌کند و از مردم نیز انتظار می‌رود با پلیس همکاری لازم را داشته باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای چنین طرح‌هایی با جدیت ادامه دارد و هیچ‌گونه مماشاتی با مخلان نظم و امنیت عمومی صورت نخواهد گرفت.