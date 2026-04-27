ذوقی: اشتغال در آذربایجان شرقی ۱.۸ درصد بالاتر از میانگین ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد ذوقی صبح دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با استناد به نتایج منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران اظهار کرد: در زمستان ۱۴۰۴، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان ۴۱.۴ درصد بوده که ۰.۷ درصد بالاتر از میانگین کشور است. این رقم نسبت به سال گذشته نیز ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته و نشان میدهد جمعیت بیشتری به فعالیتهای اقتصادی وارد شدهاند.
وی افزود: نسبت اشتغال استان هم به ۳۸.۴ درصد رسیده است؛ رقمی که ۱.۸ درصد بالاتر از میانگین ملی است و در مقایسه با زمستان گذشته ۰.۳ واحد درصد رشد نشان میدهد. این رشد بیانگر تحرک مثبت در بازار کار، بهویژه در بخشهای تولیدی، صنعتی و خدماتی است.
معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان در ادامه به کاهش نرخ بیکاری استان اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری آذربایجان شرقی در زمستان گذشته، ۷.۱ درصد برآورد شده است. این عدد ۰.۵ درصد کمتر از میانگین کشور و ۰.۴ واحد درصد پایینتر از زمستان گذشته است که نشاندهنده روند باثبات کاهش بیکاری در استان میباشد.
ذوقی با تأکید بر پیوستگی سیاستهای توسعه اشتغال افزود: اشتغال پایدار نتیجهی تلاش مشترک بخشهای اقتصادی، سرمایهگذاران و سیاستهای هدفمند توسعهای است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با بهرهگیری از تحلیل دادههای آماری بهصورت مستمر، وضعیت اشتغال را رصد و زمینه برنامهریزی مبتنی بر واقعیتهای عددی را فراهم میکند تا زمینه رشد اقتصادی پایدار در استان تقویت شود.
نظر شما