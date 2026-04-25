به گزارش خبرنگار مهر، کریم عابدینی صبح شنبه در جلسه بررسی خسارات ناشی از جنگ و نحوه مدیریت بودجه استان، اظهار داشت: سال ۱۴۰۴ برای فضای اقتصادی و اجرایی کشور سالی بسیار دشوار و پرفرازونشیب بود. تقارن اتفاقات ناگواری مثل انفجار در بندر شهید رجایی، جنگ ۱۲ روزه، ناآرامیهای دیماه و در نهایت جنگ تحمیلی سوم، فشارهای مضاعفی را بر ساختار بودجهای کشور و به تبع آن استان ما وارد کرد.
وی با تبیین تأثیر این بحرانها بر تخصیص بودجه افزود: این وقایع محدودیتهای جدی اعتباری را به همراه داشت؛ به طوری که میزان اعتبارات ابلاغی استان تا اواسط سال گذشته تنها در حدود ۱۱ درصد بود. با این حال، با پیگیریهای مستمر و تدابیر ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، توانستیم از طریق ظرفیتهای جایگزین مانند اوراق مرابحه و اسناد خزانه، منابع مالی مورد نیاز را به پروژههای حساس استان تزریق کنیم تا چرخ عمرانی آذربایجانشرقی متوقف نشود.
معاون برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی با نگاهی به افق سال ۱۴۰۵، شرایط سال جاری را حساستر از گذشته توصیف کرد و گفت: امسال با شرایط ویژهای روبهرو هستیم؛ چرا که بخش عمدهای از اعتبارات محدود دولتی باید به سمت بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ سوق یابد. لذا برای تکمیل سایر پروژههای نیمهتمام و اولویتدار که جنبه حیاتی و میانمدت دارند، نمیتوان تنها به بودجههای عمومی چشم دوخت.
عابدینی بر تغییر رویکرد در تأمین مالی پروژهها تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: استفاده از روشهای جایگزین و هوشمندانه یک ضرورت است. ما به طور جدی پیگیر اجرای طرحهای مولدسازی، فروش و اجاره املاک بلااستفاده دولتی هستیم.
وی افزود: بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی مانند ماده ۲۷ (واگذاری پروژهها به بخش خصوصی) راهکار اصلی ما برای تکمیل طرحهای عمرانی ضروری استان در سال جاری خواهد بود تا بدین طریق بتوانیم محدودیتهای مالی را مدیریت کرده و روند توسعه استان را تداوم بخشیم.
