اجرای ۲۲ طرح آماری، سرشماری ثبتی مبنا و تحول اطلاعات مکانی در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ذوقی صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در سال پیش رو، شاهد اجرای یک بسته عملیاتی شامل ۲۲ طرح آماری خواهیم بود که هدف اصلی آن‌ها، ارائه تصویری دقیق و جامع از وضعیت کنونی استان در ابعاد مختلف است که این اقدامات در ارتقاء سطح برنامه‌ریزی توسعه‌ای استان بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: این اقدامات با اجرای سرشماری ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ همراه خواهد بود تا از این طریق، داده‌های دقیق‌تر و جامع‌تری برای برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای استان در حوزه جمعیت و مسکن فراهم آید.

ذوقی با اشاره به لزوم به‌کارگیری اطلاعات مکانی در کنار داده‌های آماری، توضیح داد: برنامه‌ریزی توسعه‌ای موفق، نیازمند تلفیقی هوشمندانه از آمارهای کمی دقیق و اطلاعات مکانی به‌روز است. به همین منظور، علاوه بر طرح‌های آماری و سرشماری، اقدامات مؤثری در حوزه زیرساخت‌های اطلاعات مکانی نیز صورت خواهد گرفت.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، اعلام کرد: احداث ایستگاه‌های جدید ژئودینامیک در مناطق مختلف استان، که به پایش مستمر حرکات سطح زمین، پیش‌بینی حوادث احتمالی ناشی از آن و استحکام چارچوب مرجع مختصاتی منطقه کمک شایانی می‌کند، و نیز افزایش مشارکت شهرداری‌ها در زیرساخت داده مکانی استان (SDI) باهدف تکمیل اطلاعات مکانی طرح پنجره واحد زمین و آمایش سرزمین در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: همچنین، تسریع قابل‌توجهی در فرآیند به‌روزرسانی نقشه‌های شهری و روستایی صورت خواهد پذیرفت تا از انطباق کامل اطلاعات مکانی با واقعیت‌های میدانی اطمینان حاصل شود.

ذوقی با تأکید بر اهداف کلان این اقدامات، خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما، تقویت فرآیند برنامه‌ریزی توسعه‌ای در استان آذربایجان شرقی است تا بتوانیم با تکیه‌بر علم، داده و اطلاعات دقیق، گام‌های مؤثری در جهت دستیابی به توسعه‌ای متوازن، پایدار و عادلانه برداریم و رفاه عمومی را ارتقاء بخشیم.