به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ذوقی صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به داده‌های مرکز آمار ایران، اظهار کرد: شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در استان، در دی‌ماه ۵۱۴,۸، در بهمن‌ماه ۵۶۵ و در اسفندماه به ۵۹۰.۸ واحد رسیده است.

رشد درآمدهای مالیاتی و ساختار درآمدی استان

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه مجموع درآمدهای مالیاتی آذربایجان شرقی در این دوره به ۱۱۰,۰۴۹ میلیارد ریال رسیده است، افزود: ساختار این درآمدها نشان‌دهنده غلبه مالیات‌های مستقیم است؛ به‌طوری‌که سهم مالیات‌های غیرمستقیم ۳۹,۷۱ درصد و سهم مالیات‌های مستقیم ۶۰.۲۹ درصد از کل درآمدها را تشکیل می‌دهد.

وی همچنین به رشد مثبت این درآمدها اشاره کرد و گفت: درآمدهای مالیاتی استان نسبت به فصل قبل ۳۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است.

وضعیت بازار، حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها

ذوقی از کاهش ۱۵ درصدی حجم واردات استان در زمستان ۱۴۰۴ و مقدار کل واردات ۱۱۷ هزار تنی استان خبر داد.

وی همچنین به حوزه فناوری اشاره کرد و گفت: ضریب نفوذ تلفن همراه در استان به ۱۸۱,۱۹ درصد رسیده که نسبت به فصل گذشته رشد ۱.۵۶ درصدی را نشان می‌دهد.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به جابجایی ۱۶۷,۰۹۴ مسافر در پروازهای داخلی استان از کاهش ۴۰ درصدی این رقم نسبت به فصل قبل خبر داد.

ذوقی تصریح کرد: بر اساس شاخص‌های اعلامی شرکت آب و فاضلاب سرانه مصرف آب خانگی استان با سرانه ۱۳۸ لیتر در شبانه‌روز نسبت به فصل قبل، ۲۱,۲۸ و نسبت فصل زمستان ۱۴۰۳ به میزان ۸.۰۹ درصد کاهش مصرف را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه انرژی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که مصرف گاز در استان در فصل زمستان، ۲۲۴۲ میلیون مترمکعب در بخش خانگی و ۹۸۹ میلیون مترمکعب در بخش صنعت بوده است.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام کرد: بر اساس گزارش ارسالی سازمان صنعت، معدن و تجارت در سه‌ماهه زمستان ۱۴۰۴ تعداد ۱۵ هزار و ۱۸۷ سواری و ۶ هزار و ۷۷ تراکتور در واحدهای صنعتی استان تولیدشده‌اند که به ترتیب با ۷۳ و ۱۰۸ درصد رشد تولید نسبت به فصل پاییز روبرو بوده است.

ذوقی ابراز داشت: همچنین میزان تولید داروی دامی افزایش ۵۰۷ درصدی نسبت به زمستان سال قبل داشته و تولید کاغذ هم علیرغم رشد ۱۶۸ درصدی نسبت به فصل قبل، با کاهش ۶۶ نسبت به فصل زمستان سال قبل روبرو بوده است.

شاخص‌های اجتماعی؛ کاهش نرخ ازدواج و طلاق

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تغییرات الگوی جمعیت شناختی اشاره و اضافه کرد: تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در استان در زمستان ۱۴۰۴، چهار هزار و ۶۶۰ مورد بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۹,۱ درصد کاهش‌یافته است. هم‌زمان، تعداد طلاق‌ها نیز با دو هزار و ۳۵۳ رویداد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

نیروی کار و پوشش‌های رفاهی

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یادآور شد: نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۴ معادل ۷,۱ درصد بوده که نسبت به فصل قبل تغییری نداشته است. همچنین میزان پوشش بیمه‌ای استان دومیلیون و ۲۹۷ هزار و ۱۳۲ نفر (شامل بیمه‌شدگان اصلی و تبعی) است که نسبت به فصل قبل ۹.۰ درصد کاهش داشته است.

ذوقی در پایان تأکید کرد: داده‌های دقیق، می‌تواند مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های عملیاتی جهت مدیریت بحران‌ها و توزیع عادلانه منابع باشد.