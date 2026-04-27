جزئیات مزدی جامعه کارگری از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۵+جدول

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۴ اسفند ۱۴۰۵ حداقل مزد جامعه کارگری در شورای عالی کار به تصویب رسید. ابلاغ این مصوبه که با تاخیر بیش از یک ماهه همراه بود نگرانی‌هایی را به وجود آورد.

همواره تعیین حداقل دستمزد کارگران محل مناقشه بوده و دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور برای کاهش هزینه‌های خود در مقابل افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم و جبران عقب‌افتادگی‌های سال‌ها قبل مقاومت می‌کند.

به گفته نمایندگان جامعه کارگری عقب‌افتادگی مزدی کارگران معیشت آنها را متزلزل کرده و بخش اعظمی از حقوق برای مسکن هزینه می‌شود.

در ادامه جدول جزئیات مزدی جامعه کارگری طی یک دهه اخیر می‌آید.