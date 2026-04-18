پرونده مزدی سال ۱۴۰۵ بسته شده است

اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طی هفته‌های آینده شورای‌ عالی کار هیچگونه جلسه‌ای در خصوص مزد سال ۱۴۰۵ نخواهد داشت.

وی با تکذیب خبرهایی در این خصوص، افزود: مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ به قوت خود باقی و پرونده آن بسته شده است.

این عضو شورای عالی کار ادامه داد: بر اساس اعلام نماینده دولت در جلسه اخیر شورای عالی کار که دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ برگزار شد، به زودی بخشنامه حداقل مزد ۱۴۰۵ جامعه کارگران صادر و ابلاغ خواهد شد.

صالحی با بیان این که پرداخت علی‌الحساب حقوق فروردین ماه منتفی است، اظهار کرد: امیدوارم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسرع وقت نسبت به ابلاغ بخشنامه مزدی سال۱۴۰۵ اقدام کند؛ در غیر این صورت جامعه کارگری از طریق مراجع رسمی و قانونی پیگیر این موضوع خواهد بود.

این عضو شورای عالی کار در پایان تاکید کرد: با توجه به قطعی بودن مصوبه مزد امسال، توصیه می‌شود کارفرمایان محاسبه و پرداخت مزد بر مبنای مصوبه شورای ‌عالی کار را مبنای کار خود در دستمزد کارگران قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار از سوی ۳ ضلع این شورا (نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت) حداقل دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری برای حداقل‌بگیران ۶۰ درصد و برای سایر سطوح ۴۵ درصد تعیین و مصوب شد. به گفته وزیر کار قرار بود این مصوبه پس از تعطیلات نوروز ابلاغ شود که اینگونه نشد.

در ادامه پس از نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۵ مقرر شد، این مصوبه چهارشنبه هفته گذشته ۲۶ فروردین ماه از سوی دولت، ابلاغ شود که باز هم با تاخیر همراه شده است.