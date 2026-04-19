وزارت کار باید مصوبه تایید شده دستمزد ۱۴۰۵ را ابلاغ کند

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ در بحبوحه جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۵ برگزار شد. در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورا مصوب شد تا دستمزد حداقل‌بگیران ۶۰ درصد و سایر سطوح ۴۵ درصد افزایش پیدا کند.

امروز ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ است و با وجود گذشت حدود ۴۰ روز هنوز این مصوبه از سوی وزیر کار ابلاغ نشده است.

محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: یک ماه از تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ در شورای ‌عالی کار می‌گذرد ولی هنوز بخشنامه افزایش مزد ابلاغ نشده است. تأخیر در ابلاغ بخشنامه افزایش مزد ۱۴۰۵، امروز به مهمترین دغدغه‌ کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است.

وی با اشاره به گمانه‌زنی‌های مطرح‌ شده درباره دلایل این تأخیر، ادامه داد: بعضی از کارفرمایان آسیب دیده و کارفرمایان دولتی که همواره برای تعیین دستمزد نقد دارند از مهمترین عوامل تاخیر در ابلاغ این بخشنامه است.

این فعال کارگری افزود: در زمان تعیین دستمزد تمامی اعضای شورای عالی کار در خصوص درصد و مبلغ دستمزد اتفاق‌نظر داشتند و مصوبه با اتفاق‌نظر و اجماع تمام اعضا انجام شد.

تاجیک در پایان گفت: متاسفانه این بدعهدی دولت بوده و وزارت کار باید مصوبه تایید شده را ابلاغ کند. به طور قطع، تبعات اجتماعی و اقتصادی این تاخیر جبران‌ناپذیر بوده و با توجه به شرایط اجتماعی فعلی، اصلا به صلاح جامعه، کارگران و کارفرمایان نیست.