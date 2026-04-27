۲۵۰۰ کلاه ایمنی به موتورسواران در خوزستان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان نونژاد صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر نقش کلیدی رسانه‌ها در ارتقای فرهنگ ترافیکی افزود: ایمنی محصول یک فرآیند جمعی میان دستگاه‌های نظارتی و کاربران جاده است.

وی بیان کرد: به رغم شرایط ویژه منطقه در ایام نوروز سال جاری، نظارت بر ایمنی لحظه‌ای متوقف نشد. در این بازه زمانی، ۸۰ مورد پایش تخصصی بر عملکرد ناوگان انجام گرفت که طی آن، وضعیت ایمنی ۸۰۰ دستگاه ناوگان مسافری و ۶۰۰ دستگاه ناوگان باری به صورت دقیق مورد بازرسی قرار گرفت.

رئیس اداره ایمنی و پایش حمل و نقل راهداری خوزستان آموزش را زیربنای امنیت جاده‌ای دانست و گفت: در سال گذشته، سه هزار دانش‌آموز در مدارس حاشیه راه‌های استان تحت پوشش برنامه‌های آموزشی قرار گرفتند. همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه عابران پیاده و راکبان موتورسوار، همراه با اهدای دو هزار و ۵۰۰ کلاه ایمنی در سال گذشته، از اقدامات کلیدی برای حفاظت از کاربران آسیب‌پذیر جاده بوده است.

نونژاد ادامه داد: به منظور پیشگیری از تصادفات ناشی از عدم دید کافی، حدود دو هزار و ۲۰۰ برچسب آشکارسازی بر روی کامیون‌ها و ادوات کشاورزی نصب شده است. همچنین در بخش نظارت بر سلامت فنی خودروها، بیش از یک هزار و ۲۰۰ مورد بازدید و پایش از عملکرد ناوگان عمومی کالا و مسافر و مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین در سطح استان انجام شده است.

وی بیان کرد: نظارت مستمر بر مراکز معاینه فنی و پایش عملکرد ناوگان، به عنوان اولویت اصلی این اداره، در تمامی روزهای سال با جدیت دنبال می‌شود تا سفری ایمن برای تمامی کاربران جاده‌ای در استان خوزستان تضمین شود.