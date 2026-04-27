به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز دوشنبه ۷ مهرماه در جریان بازدید از سازمان اورژانس کشور، با همراهی جعفر میعادفر، رئیس این سازمان و جمعی از مدیران و معاونان دو دستگاه، از بخش‌های مختلف عملیاتی و پشتیبانی بازدید به‌عمل آورد.

در این بازدید، وزیر میراث‌فرهنگی با حضور در مرکز پاسخگویی ۱۱۵، از نزدیک در جریان فرآیندهای دریافت، ارزیابی و هدایت تماس‌های اضطراری قرار گرفت و با اهدای گل به اپراتورهای این مرکز، از نقش کلیدی و مسئولیت‌پذیری آنان در مدیریت لحظات بحرانی و نجات جان هم‌وطنان قدردانی کرد.

صالحی‌امیری همچنین با حضور در بخش‌های مختلف سازمان، با جمعی از پزشکان و نیروهای درمانی مستقر دیدار و گفت‌وگو کرد و ضمن استماع دیدگاه‌ها و دغدغه‌های آنان، تلاش‌های کادر درمان را به‌عنوان یکی از ارکان اساسی تاب‌آوری ملی در شرایط بحران مورد تمجید قرار داد.

وی در این دیدارها، هم‌افزایی میان نهادهای خدماتی و فرهنگی را در ارتقای کیفیت خدمات عمومی و تقویت انسجام اجتماعی حائز اهمیت دانست.

وزیر میراث‌فرهنگی در بدو ورود به سازمان اورژانس کشور نیز با حضور در یادمان شهدای سلامت، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، با قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.