افتتاح پروژه بهسازی مرکز خدمات جامع سلامت سمیعی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در مراسم افتتاح پروژه بهسازی کامل مرکز خدمات جامع سلامت سمیعی همدان اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت ۳۶۰ متر مربع و با اعتباری افزون بر ۱۶۰ میلیارد ریال در زمانی کمتر از یکسال انجام شده است.

بهروز کارخانه‌ای افزود: با توجه به نزدیکی این مرکز با اثر تاریخی گنبد علویان، این پروژه با رعایت تمامی قوانین مربوط به اماکن تاریخی و میراث فرهنگی بهسازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی گفت: این مرکز افزون بر ۲۶هزار نفر از مردم منطقه را تحت پوشش دارد و خدماتی از قبیل، مامایی، دندانپزشکی، سلامت روان، تغذیه، مراقبت های مادران باردار،‌ نوزادان، سالمندان و.... در این مرکز ارائه می‌شود.