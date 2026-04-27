  1. استانها
  2. همدان
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

افتتاح پروژه بهسازی مرکز خدمات جامع سلامت سمیعی همدان

همدان- پروژه بهسازی کامل مرکز خدمات جامع سلامت سمیعی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در مراسم افتتاح پروژه بهسازی کامل مرکز خدمات جامع سلامت سمیعی همدان اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت ۳۶۰ متر مربع و با اعتباری افزون بر ۱۶۰ میلیارد ریال در زمانی کمتر از یکسال انجام شده است.

بهروز کارخانه‌ای افزود: با توجه به نزدیکی این مرکز با اثر تاریخی گنبد علویان، این پروژه با رعایت تمامی قوانین مربوط به اماکن تاریخی و میراث فرهنگی بهسازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی گفت: این مرکز افزون بر ۲۶هزار نفر از مردم منطقه را تحت پوشش دارد و خدماتی از قبیل، مامایی، دندانپزشکی، سلامت روان، تغذیه، مراقبت های مادران باردار،‌ نوزادان، سالمندان و.... در این مرکز ارائه می‌شود.

کد مطلب 6812692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها