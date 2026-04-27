تحرکات جاسوسی آمریکا در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی آگاه اعلام کرد که عناصر گروهک های مخفی که از سوی آمریکا حمایت می شوند در اربیل مستقر شده و با تجهیزات پیشرفته خود در تعدادی از استان های عراق نفوذ می کنند.

وی اضافه کرد، هدف اصلی این عناصر، جاسوسی از فرماندهان نیروهای حشد شعبی و گروه های مقاومت در عراق است. نقش این گروه ها در مبارزه با آمریکا و حین جنگ علیه ایران پر رنگ بوده است.

این منبع تصریح کرد، البته لازم به ذکر است که نیروهای امنیتی عراق این تحرکات جاسوسی را زیر نظر دارند. متأسفانه عراق در حال حاضر تبدیل به میدان جاسوسی طرف های خارجی با هدف از بین بردن ثبات این کشور با محوریت اقلیم کردستان و سفارت آمریکا در بغداد شده است.