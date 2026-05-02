خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: آمریکا نسبت به دیگر کشورهای دنیا بیشترین سرمایه‌گذاری را در صنایع نظامی خود انجام می‌دهد و فاصله بودجه نظامی این کشور با رتبه‌های بعدی به حدی است که آمریکا، بیش از مجموع بودجه ۱۰ کشور بعدی خود برای ارتش هزینه می کند. با این وجود شاید جای تعجب باشد که بگوییم این کشور در حال حاضر قادر به جایگزینی مهماتی که تنها در شش هفته مصرف کرده است، نیست و مجبور است سپر دفاعی خود را در کره جنوبی برای پر کردن این شکاف تخلیه کند.

خبرگزاری رویترز اخیراً گزارش داد که آمریکا به متحدان خود اطلاع داده است که به دلیل مصرف زیاد مهمات در جنگ، قادر به تحویل مهمات به آنها طبق قراردادهایش در موعد مقرر نیست.

مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) در واشنگتن اخیرا در گزارشی نوشت که ارتش آمریکا تقریباً نیمی از ذخایر موشک‌های پاتریوت خود، بیش از نیمی از ذخایر سامانه موشکی تاد (THAAD) و بیش از ۴۵% از موشک‌های دقیق خود را در آخرین عملیات هوایی و موشکی مصرف کرده است.

بازگرداندن ذخایر موشکی آمریکا، از جمله تاماهاک و موشک‌های کروز هدایت‌شونده، به سطوح قبل از جنگ، بین یک تا چهار سال طول خواهد کشید. این در حالی است که این مهمات در صورت بروز هرگونه درگیری احتمالی در غرب اقیانوس آرام بسیار حیاتی هستند.

از سوی دیگر وب‌سایت «ریسپانسبل استیتکرافت» گزارش داد که شرکت‌های صنایع نظامی طرف قرارداد با وزارت جنگ، هواپیماهای جدید اف-۳۵ را بدون رادار و غیرقابل استفاده برای جنگ تحویل خواهند داد. وب‌سایت «بریکینگ دیفنس» نیز گزارش داد که تحویل هواپیماهای اف-۳۵ بدون رادار از اواخر سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.

مشکل ایجاد شده در صنایع نظامی آمریکا، تأخیر شرکت نورثروپ گرومن در تولید رادارهای پیشرفته برای هواپیماهای اف-۳۵ در به‌ روزرسانی اخیر آن است. این در حالی است که این رادارها به جنگنده کمک می‌کند تا تهدیدات دشمن را شناسایی، ردیابی و هدف قرار دهد. هواپیماهای جدید اف-۳۵ برای سازگاری با رادارهای فعلی طراحی نشده‌اند، بنابراین هنوز می‌توانند پرواز کنند؛ اما استفاده از آنها فقط به آموزش محدود می‌شود مگر اینکه با رادارهای جدید به‌روزرسانی شوند که عدم به روز رسانی این رادارها به معنای حذف آنها از میدان‌های نبرد است.

راب ویتمن نماینده کنگره آمریکا به وب‌سایت «بریکینگ دیفنس» گفت که در حال حاضر، هواپیماهای اف-۳۵ با بلوک‌های فلزی تولید خواهند شد و برای جنگ آماده نخواهند بود. کارشناسان احتمال می‌دهند که رادارهای جدید به این زودی ها در دسترس نخواهند بود و به‌روزرسانی آنها ممکن است پرهزینه و طولانی باشد و تا پس از سال ۲۰۲۷ طول بکشد.

شکست فعلی سیستم رادار، از دست دادن تجهیزات نظامی حیاتی در بحبوحه جنگ آمریکا با ایران و وارد آوردن خسارات جدی و ویرانگر به تجهیزات نظامی آمریکا، این کشور را تهدید می‌کند. کارشناسان معتقدند که تحویل هواپیماهای اف-۳۵ بدون رادار، دلیل دیگری بر شکست برنامه تسلیحاتی این کشور است.

به نوشته الجزیره، مشکل صنایع تسلیحاتی آمریکا این است که این صنایع با نفوذ غیر قابل قبولی که در این کشور دارند، ساختاری را طراحی کرده‌اند که به جای تامین منافع ملی و حفظ برتری نظامی آمریکا، نفوذ و جلب بیشتر سود برای خود را تثبیت می‌کنند . هشدار در این رابطه از زمان دولت دوایت آیزنهاور در ۱۷ ژانویه سال ۱۹۶۱، مطرح شد اما در نتیجه نفوذ کارتل‌های تسلیحاتی به فراموشی سپرده شد.

بر اساس این هشدارها، کارتل‌های تسلیحاتی آمریکا به نیازهای این کشور اهمیت نمی‌دهند، بلکه به سود بیشتر خود می‌اندیشند و سپس از طریق فشار سیاسی و روابط متقابل بین پنتاگون و صنعت و با جلب نظر اعضای کنگره، قراردادهایی را امضا می‌کنند که بتواند این سود را تضمین کند. در این شرایط همیشه محصولات گران‌قیمت و پیچیده با حاشیه سود بالا، به محصولات مفید، پایدار و ارزان ترجیح داده می شود. جنگنده‌های تهاجمی «اف-۳۵» نمونه بارز این موضوع هستند.

این گزارش در ادامه روند جنگ در ویتنام عراق و افغانستان را به عنوان نمونه‌هایی از شکست این تسلیحات گران قیمت مطرح کرده و می نویسد که ارتش کلاسیک آمریکا با زره‌پوش‌های سنگین، برتری هوایی و تدارکات لجستیک برای جنگ های سنتی آماده است و تخریب عظیمی را علیه دشمنان نامنظم ایجاد می‌کند، اما نتیجه را تضمین نمی کند. دشمن با شرایط فعلی سازگار می‌شود، نیروهای خود را پراکنده می‌کند و منتظر می‌ماند و در نهایت، صاحبان ناوهای هواپیمابر مجبور به فرار از آن کشور می شوند.

این مقاله در ادامه نوشت: ترامپ تهدید به محو تمدن ایران کرد، اما نتیجه کاملاً قابل پیش‌بینی بود. ایران ضربات را جذب کرد و استراتژی خود را در تنگه هرمز فعال کرد، و جنگ را در موقعیت استراتژیک قوی‌تری نسبت به زمان آغاز آن، به پایان رساند.