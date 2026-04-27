۸۱۱ شهید فلسطینی در نقض مکرر آتش بس در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، اسماعیل الثوابته مدیرکل رفتر رسانه ای دولت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در اکتبر گذشته تاکنون، در مجموع ۸۱۱ فلسطینی به شهادت رسیده و ۲۲۷۸ نفر زخمی شده‌اند. وی تصریح کرد که در این مدت بالغ بر ۱۴۳ نفر در نتیجه تیراندازی مستقیم نیروهای صهیونیست به شهادت رسیده اند.

وی افزود که داده‌های میدانی نشان‌ دهنده تغییر در الگوی حملات رژیم صهیونیستی است و آنها به‌ جای بمباران گسترده، بر هدف قرار دادن مستقیم غیرنظامیان از جمله در داخل چادرهای آوارگان متمرکز شده اند.

بر اساس این گزارش، ده‌ها نفر در پی تیراندازی مستقیم به چادرهای آوارگان در مناطق مختلف شهید شده‌اند که بیشتر آن‌ها زن، کودک و سالمند بوده‌اند. الثوابته همچنین از هدف قرار گرفتن نیروهای پلیس فلسطین خبر داد و این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانست.

وی مجموع موارد ثبت‌ شده نقض آتش‌بس را ۲۵۶۰ مورد اعلام کرد و نسبت به تداوم روند تشدید حملات و کاهش شرایط زیستی در غزه هشدار داد و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف این جنایات شد.