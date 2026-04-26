ناوگان صمود ۲ در مسیر شکستن محاصره غزه به سیسیل رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، ناوگان جهانی صمود ۲ که در ادامه حرکت خود به ایتالیا رسیده است، آماده حرکت شده تا از امروز یکشنبه مأموریت خود را برای شکستن محاصره نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی و رساندن کمک‌های بشردوستانه به ساکنان غزه ادامه دهد.

این ناوگان یک ابتکار مدنی است که در سال ۲۰۲۵ با مشارکت نمایندگانی از سازمان‌های مدنی، فعالان و داوطلبان از کشورهای مختلف راه‌اندازی شد و در حال حاضر دومین سفر خود را در چارچوب «مأموریت بهار ۲۰۲۶» دنبال می کند. کشتی‌های این ناوگان در ۱۲ آوریل جاری از بارسلونای اسپانیا حرکت کرده و در ۲۳ همان ماه به جزیره سیسیل ایتالیا رسیدند و به بقیه قایق‌های شرکت‌کننده در این ناوگان پیوستند.

یکی از اعضای هیئت ‌مدیره این ناوگان اعلام کرد که مرحله نخست این سفر موفق بوده است. وی تصریح کرد که در مسیر حرکت، یک کشتی بزرگ حامل کالا به مقصد رژیم صهیونیستی مجبور به تغییر مسیر شده است. وی تاکید کرد هدف نهایی، رسیدن به غزه و شکستن محاصره آن است.

فعالان سیاسی شرکت ‌کننده در این کاروان، هدف این مأموریت را ایجاد کریدور انسانی و مردمی و پایان دادن به محاصره غزه توصیف و ابراز امیدواری کردند که این بار با افزایش تعداد کشتی‌ها و آمادگی بیشتر، مأموریت به نتیجه برسد. یک فعال ایتالیایی در این رابطه تاکید کرد که بزرگ‌ترین خطر، سکوت مجامع رسمی و بین المللی است.

سخنگوی ناوگان در ایتالیا نیز با اشاره به ادامه بحران در غزه، اعلام کرد این مأموریت در واکنش به تغییر نکردن وضعیت انسانی در این منطقه از سر گرفته شده و هدف آن ایجاد یک گذرگاه انسانی دائمی است.

حدود ۱۰۰ کشتی از کشورهای مختلف از جمله اسپانیا، ایتالیا، یونان و ترکیه در این مأموریت مشارکت کنند.

روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در این رابطه به نقل از مقامات و سازمان‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر در عرضه مواد غذایی و کالاهای تجاری به نوار غزه خبر داد. این کاهش در پی درگیری نظامی اخیر میان رژیم صهیونیستی و ایران رخ داده و به طور مستقیم بر وضعیت انسانی در داخل غزه تأثیر گذاشته است.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، گزارش‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تعداد کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه که از زمان آغاز درگیری نظامی اخیر میان اسرائیل و ایران وارد غزه شده‌اند، روزانه از ۹۵ دستگاه به حدود ۶۰ دستگاه کاهش یافته است که نشان‌دهنده افت قابل توجهی در حجم کمک‌های ارسالی است.

این روزنامه انگلیسی می‌افزاید که رژیم صهیونیستی همچنان از ورود شماری از اقلام ضروری از جمله مصالح ساختمانی، تجهیزات آواربرداری و برخی لوازم پزشکی به نوار غزه جلوگیری می‌کند. سازمان‌های بین‌المللی تأکید کرده‌اند که این بحران تنها به تعداد کامیون‌ها محدود نمی‌شود، بلکه شامل نوع و ماهیت اقلامی که اجازه ورود پیدا می‌کنند نیز می‌شود.

فایننشال تایمز به نقل از مقامات بین‌المللی نوشت که آن‌ها از مختل شدن مسیر دیپلماتیکی که هدف آن گسترش دامنه کمک‌های بشردوستانه بود، ابراز ناامیدی کرده‌اند. این گزارش همچنین حاکی از آن است که مقامات رژیم صهیونیستی به موازات تنش‌ها با ایران، محدودیت‌های بیشتری را بر گذرگاه‌های زمینی اعمال کرده‌اند که منجر به کند شدن چشمگیر ورود کمک‌ها و در برخی مواقع به فلج شدن تقریباً کامل آن شده است. علاوه بر این، مسیرهای کشتیرانی و خدمات لجستیکی در منطقه نیز تحت تأثیر تشدید درگیری‌های نظامی قرار گرفته‌اند.

به نوشته این نشریه انگلیسی، رژیم صهیونیستی از تعهدات خود در توافق آتش بس، به ویژه در زمینه بازگشایی گذرگاه‌ها و ورود مقادیر توافق شده از کمک‌های غذایی، بشردوستانه، پزشکی و مواد سرپناه، شانه خالی کرده است. این امر فاجعه انسانی را که حدود ۱.۹ میلیون آواره از مجموع ۲.۴ میلیون فلسطینی در نوار غزه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تشدید کرده است.