استقبال «هند رجب» از تحقیق دادستانی لهستان درباره حمله به ناوگان صمود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مؤسسه «هند رجب» در بیانیه‌ای اعلام کرد که اقدام دادستان‌های لهستان برای بررسی حمله اکتبر ۲۰۲۵ به این ناوگان انسانی، گامی مهم در مسیر پاسخگو کردن عاملان حملات به مأموریت‌های امدادرسانی غیرنظامی و غیرمسلح است.

بر اساس بیانیه یاد شده، این مؤسسه با همکاری طرف‌های آسیب ‌دیده و نهادهای مرتبط، شواهدی ارائه کرده که شامل توقیف غیرقانونی ۴۲ کشتی حامل کمک‌های انسانی، از جمله ۱۵ کشتی با پرچم لهستان، و بازداشت ۴۶۲ نفر از جمله ۴ شهروند لهستانی است.

در این اسناد، اتهاماتی از جمله دزدی دریایی، تروریسم و استفاده از روش‌های جنگی ممنوعه بر اساس اساسنامه رم که در قوانین لهستان گنجانده شده، مطرح شده است.

این مؤسسه همچنین اعلام کرد که تحلیل مفصلی از زنجیره فرماندهی تهیه کرده و آن را به مقامات لهستانی ارائه داده است تا تحقیقات علاوه بر جرائم مطرح شده، تمامی افراد دخیل در برنامه‌ریزی، تسهیل و اجرای این عملیات را در برگیرد.

در این بیانیه آمده است که این اقدام حقوقی در لهستان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر در کشورهای اروپایی برای پایان دادن به مصونیت از مجازات در پرونده‌های مرتبط با هدف قرار دادن کاروان‌های امدادی عازم غزه است.

در همین ارتباط، «نینا بتاک» فعال حقوق بشر تاکید کرد که این شکایت تنها به یک مورد بازداشت محدود نمی‌شود، بلکه چالشی علیه تداوم مصونیت از مجازات اسرائیل است.

همچنین «ناتاشا براک» رئیس واحد پیگیری پرونده‌ها در این مؤسسه، ضمن استقبال از اقدام مقامات لهستانی، بر تعهد این نهاد برای پیگیری مسئولیت‌پذیری عاملان جرائم بین‌المللی علیه فلسطینیان تاکید کرد.

ناوگان «صمود» که با هدف شکستن محاصره غزه و رساندن کمک‌های انسانی حرکت کرده بود، شامگاه اول اکتبر ۲۰۲۵ به سواحل این منطقه نزدیک شد، اما توسط ارتش رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت و در پی آن ۴۲ کشتی توقیف و صدها فعال بین‌المللی بازداشت و به زندان کتسیعوت در جنوب منتقل شدند.

این ناوگان بزرگ‌ترین اقدام دریایی جمعی برای ارسال کمک‌های انسانی به نوار غزه به شمار می‌رود.