اعترافات نظامیان صهیونیست به ارتکاب جنایت در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتص گزارش داد، اعترافات نظامیان صهیونیست بیانگر ارتکاب جنایات از سوی آنها علیه غیرنظامیان فلسطینی در جنگ غزه است. برخی از این نظامیان از شدت بار روانی جنایات انجام داده، از ارتش خارج شده و برخی دیگر نیز اراضی اشغالی را ترک کرده اند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست اعتراف کرده اند که عناصر ارتش رژیم صهیونیستی از شوک های روانی رنج می برند. آنها از جنایات گسترده ای صحبت کرده اند که نسبت به گذشته افزایش یافته و طی ماه های گذشته تبدیل به چیزی شبیه سونامی شده است.

در این گزارش آمده است، با این وجود صدای این نظامیان همچنان سانسور می شود تا تصویر ساخته شده از ارتش رژیم صهیونیستی خدشه دار نشود. آنها به تیراندازی به سمت غیرنظامیان بی گناه فلسطینی، برخورد وحشیانه با اسرا و غارت مردم در نوار غزه اعتراف کرده اند.

ناگفته نماند که جنایات جنسی نیز بخش جدایی ناپذیر اقدامات وحشیانه نظامیان صهیونیست در قبال فلسطینی ها به شمار می رود.

هاآرتص پیشتر نیز از موج خودکشی ها در میان نظامیان صهیونیست خبر داده بود.