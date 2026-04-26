جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز یکشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲ شهید و ۱۱ مجروح به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شدهاند.
همچنان تعدادی از قربانیان زیر آوار و در خیابانها باقی ماندهاند و به دلیل ناتوانی نیروهای امدادی و نبود تجهیزات لازم، امکان دسترسی به آنها وجود ندارد.
وزارت بهداشت غزه تاکید کرد که از زمان آغاز آتشبس در ۱۱ اکتبر گذشته تاکنون، مجموع شهدا به ۸۱۱ نفر و شمار مجروحان نیز به ۲۲۷۸ نفر رسیده است.
در این مدت، پیکرهای ۷۶۱ شهید نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.
بدین ترتیب، از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، شمار کل شهدا به ۷۲ هزار و ۵۸۷ نفر و شمار مجروحان نیز به ۱۷۲ هزار و ۳۸۱ نفر افزایش یافته است.
