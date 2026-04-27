آغاز کلنگ زنی قطعه سوم محور مواصلاتی لنده-تراب

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی صبح دوشنبه در جریان بازدید ازکلنگ زنی قطعه سوم محور مواصلاتی لنده-تراب و مطالعات محور تشان به لنده خبر داد.

وی از اجرای پروژه ارتباطی تشان-لنده با اعتباری بالغ بر ۲۴۵ میلیارد تومان خبر داد و اظهار کرد: پس از بهره‌برداری کامل از محور لنده-تراب به طول ۱۱ کیلومتر، علاوه بر ایجاد ایمنی بیشتر، شاهد کاهش ۴۰ دقیقه‌ای در تردد بین لنده به مرکز استان هستیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: قطعه اول این محور به‌طول چهار کیلومتر در سال گذشته به بهره‌برداری رسید و قطعه دوم به‌طول سه کیلومتر کلنگ‌زنی شده بود که پیشرفت بالای ۷۵ درصد دارد و قطعه سوم به طول ۲.۵ کیلومتر با ۱۳۲ میلیارد تومان اعتبار نیز امروز کلنگ‌زنی شد.

وی با بیان اینکه قیمت تمام شده قطعه سوم بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان خواهد بود، گفت: یک محور دیگر برای ارتباط بین مراکز دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد تعریف شده که از شهرستان بهمئی به تشان و سپس به این محور رسیده و به محور پاتاوه دهدشت متصل می‌شود و کاهش ۷۰ کیلومتری در تردد بین اهواز به مرکز کشور را در پی دارد.

رحمانی تصریح کرد: در سفر ریاست جمهوری برای محور لنده-تشان یک قطعه پنج کیلومتری با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان از محل سفر و نماینده کهگیلویه بزرگ در مجلس نیز ۵۵ میلیارد تومان و قریب به ۴۰ میلیارد تومان در ردیف بودجه، مصوب شد که هم‌اکنون در مرحله مطالعات قرار دارد.

رحمانی اضافه کرد: در صورت اجرایی شدن مسیر لنده-تشان، این پروژه به تشان-لیکک متصل خواهد شد و علاوه بر این، با احداث مسیر لیکک-جایزان، بخشی از مسیر استان خوزستان به جاده پاتاوه-دهدشت وصل می‌شود که این امر گامی مهم در جهت تکمیل کریدورهای ارتباطی خواهد بود.