پیشرفت۷۰ درصدی قطعه سوم جاده پاتاوه-دهدشت/خروج۴۰۰ روستا از بن بست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی علیمردانی بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای استان «پاتاوه به دهدشت» است که ۱۳۶ ‌کیلومتر طول دارد و این مسیر، ترانزیت بندر امام و خوزستان به مرکز کشور را انتقال می‌دهد.

علیمردانی این پروژه را از مهم‌ترین پروژه‌های راه و شهرسازی دانست و عنوان کرد: طی سال گذشته ۹۴ میلیارد تومان به این پروژه تخصیص یافت و سال جاری نیز ۱۰۰ ‌میلیارد تومان اعتبار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: حدود ۴۰۰ روستای استان با تکمیل پروژه راه‌سازی پاتاوه- دهدشت از بن‌بست ارتباطی خارج‌شده و به راه اصلی متصل می‌شوند که کار بزرگی در حوزه راه‌سازی کشور است.

تحول عظیمی در حوزه راه استان شکل‌گرفته است

علیمردانی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش ترافیک استان در سال‌های آینده، اتصال آزادراه یاسوج به آزادراه اصفهان- شیراز را طراحی کردیم و خوشبختانه موفق شدیم که مسیر ۷۰ کیلومتری آن با عبور از مسیر شهر سی سخت مطالعه شود و این مهم نیز در وزارتخانه مصوب شده و اعتبار موردنیاز آن قریب به یک هزار میلیارد تومان است.

وی اظهار داشت: ۳۰ درصد اعتبار توسط بخش دولتی و ۷۰ درصد نیز در قالب فعالیت بخش خصوصی تأمین خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: با احداث این آزادراه سهل‌الوصول‌ترین مسیر جنوب غربی به شرق و شمال کشور از استان عبور خواهد کرد.

علیمردانی تصریح کرد: در استان و طی سال‌های گذشته زحمت‌های زیادی کشیده شده است و این در حالی است قبل از انقلاب راه‌سازی در این استان وجود نداشته است.

وی ابراز داشت: طی چهل سال گذشته تحول عظیمی در حوزه راه استان شکل‌گرفته است و امروز در شهرهایی مانند یاسوج، گچساران و دهدشت به‌عنوان سه شهر بزرگ استان، هر طرف که نگاه کنید، اثری از فعالیت‌های راه و شهرسازی دیده می‌شود و سایر مناطق نیز چنین فعالیت‌هایی را دارند.

علیمردانی گفت: علیرغم وضعیت اقتصادی و عدم تأمین مناسب اعتبارات، به همت راه و شهرسازی، پیمانکاران و مدیریت انجام‌شده در هر گوشه از استان پروژه‌های ما فعال است.

چهار خطه کردن محور شیراز- سپیدان- یاسوج

علیمردانی با اشاره به چهار خطه کردن محور شیراز- سپیدان- یاسوج، خاطرنشان کرد: امروز اگر به سمت محور شیراز- سپیدان- یاسوج برویم، در این محور ۳۷ کیلومتر پروژه در استان ما قرار دارد که ۱۶ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده است و ۱۶ کیلومتر در دست اجراست و همچنین ۴ کیلومتر نیز شامل تونل، پیچ تند و ... در دست مطالعه قرار دارد.

وی افزود: در حوزه یاسوج- اقلید عملیات راه‌سازی در دست اقدام است و ۵ کیلومتر چهار خطه شده و ۳ کیلومتر نیز در دست اجراست و اجرای ۲۹ کیلومتر باقیمانده نیز برنامه ریزی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: در حرکت به سمت یاسوج- سمیرم، محور سمیرم- یاسوج- بابامیدان را داریم که عملیات راه‌سازی منطقه دشتروم تا یاسوج انجام‌شده و عملیات راه‌سازی سمیرم به یاسوج نیز حدود ۲۵ کیلومتر عملیات اجرایی دارد و ۱۰ کیلومتر نیز آماده اسفالت است.

وی افزود: جمعاً در محور سمیرم- یاسوج- بابامیدان ۴۶ کیلومتر بهره‌برداری راه داشته‌ایم و ۲۵ کیلومتر در دست اجراست که با آسفالت ده کیلومتر از آن عملاً از این محور بزرگ ۵۶ کیلومتر مورداستفاده قرار می‌گیرد.

اجرای ۳۵ کیلومتر پروژه راه‌سازی در محور یاسوج- سی سخت

مدیرکل راه و شهرسازی استان از اجرای ۳۵ کیلومتر پروژه راه‌سازی در محور یاسوج- سی سخت خبر داد و بیان کرد: ۱۴ کیلومتر این محور چهار خطه شده است و این در حالی است که در سال‌های گذشته باریک بودن و مشکلات مسیر تصادفات زیادی را رقم می‌زد.

علیمردانی تصریح کرد: در حال حاضر این محور چهار خطه شده است و بخشی نیز در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: همچنین ۱۴ کیلومتر عملیات راه در این محور در دست اقدام است که ۳ کیلومتر نیز مباحث تونل و پل بزرگ این محور بوده و در حال مطالعه قرار دارد.

علیمردانی از چهار خطه کرده راه‌ها در مسیرهای مختلف شهر یاسوج خبر داد و گفت: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های ما در استان ۷۰ درصد است.

علیمردانی با اشاره به پروژه‌های شهر دهدشت، گفت: در شهر دهدشت نیز چهار خطه سازی مسیرها در دست اقدام است و یکی از مشکلات گذشته پروژه‌ها نیز تأمین اعتبار از محل ماده ۱۸۰ بوده که امروزه پروژه‌ها فعال‌شده است و پروژه «سوق» با عمری ۱۰ ساله، طی دو سال آخر فعال‌شده و امید است در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری برسد.

علیمردانی خاطرنشان کرد: قضاوت در حوزه پروژه‌های راه و شهرسازی را به چشم‌ها واگذار می‌کنیم و در هر نقطه‌ای می‌توان عملیات‌های عمرانی را به شکل میدانی دید.

جزئیات پروژه‌های راه‌سازی استان

مدیرکل راه و شهرسازی استان، تصریح کرد: یک محور اصلی ما پروژه یاسوج-سپیدار-سرفاریاب- دهدشت به‌عنوان یک کریدور و محور درون استانی است که حدود ۶ ‌کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده و ۶ کیلومتر نیز در دست اقدام است.

وی افزود: ‌تنگه آب حیات نیز به‌عنوان سخت گذرترین مسیر در دست اقدام بوده و در بخش‌های دیگر چرام و دهدشت نیز هدف‌گذاری‌هایی عملیاتی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: با تلاش انجام‌شده طی یک سال گذشته، مطالعه پروژه ۳۰۰ میلیارد تومانی «لنده- تشان» انجام شده و جلسات متعددی نیز در این راستا برگزار شده است و نهایتاً پروژه تصویب و به پروژه پاتاوه- دهدشت الحاق شد و قسمت اول آن به مناقصه خواهد رفت.

وی افزود: ‌امتیازی که پروژه لنده به تشان دارد این است که شهرستان بهمئی به مرکز استان وصل شده و ترافیک بخشی از خوزستان از «تشان- لیکک- بهمئی» به پاتاوه- دهدشت انتقال می‌یابد که نقش مؤثری در پیشرفت مناطق دارد.

علیمردانی به پروژه لیکک- جایزان اشاره کرد و افزود: ۲۵ کیلومتر طول کل پروژه است که شش کیلومتر آن محقق و عملیاتی شده است.

علیمردانی تصریح کرد: کریدور بوشهر-گناوه- گچساران-چرام-دهدشت- پاتاوه از محورهای اصلی است که ۴۰۰ میلیارد تومان از سمت گناوه به گچساران اعتبار دارد. همچنین از سمت گچساران به چرام دو قطعه اول کار شده است و اتصال به گچساران نیز در پروژه دیده‌شده و تونل دیل ۱۵۷ میلیارد تومان هزینه دارد و از سمت چرام نیز بخش‌هایی شروع شده است.

وی افزود: نهایتاً این مسیر با چهار خطه شدن چرام به دهدشت به مسیر پاتاوه- دهدشت متصل خواهد شد و ترافیک بوشهر به سمت شمال نیز از این مسیر خواهد بود.

علیمردانی گفت: در حوزه گچساران، محور گچساران- میشان-باباکلان به سمت بوشهر را داریم که از آن سمت نیز گشایش‌هایی انجام خواهد شد و پروژه در دست اقدام است و تأثیر بسیار بالایی در آینده استان دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خاطرنشان کرد: یکی از پرحادثه‌ترین محورهای شهرستان گچساران، محور بهبهان-گچساران- بابامیدان به سمت فارس است که ایجاد و بهره‌برداری ۵۶ ‌کیلومتر از محور ۱۲۰ کیلومتری محقق شده و ۵۰ کیلومتر نیز در دست اقدام بوده و ۱۴ کیلومتر نیز در حال مطالعه است.

وی اظهار داشت: همچنین در حوزه شهرستان بهمئی ۱۰ کیلومتر مسیر اتصال لیکک به بهبهان را داریم که ۵ کیلومتر به شکل ۴ خطه به بهره‌برداری رسیده و ۵ کیلومتر نیز پیشرفت ۷۰ درصدی دارد. ‌