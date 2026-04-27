به یاد کودکان میناب، چهار هزار کتاب رایگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از ناشران همچون علمی و فرهنگی، دانی، آوارسا، کانون پرورش فکری، افق، نردبان، قدیانی، کمیکسیتی، طلوع ققنوس در همکاری با طاقچه در پویشی به نام «امیدهای فردای ایران» مجموعهای از چهار هزار عنوان کتاب الکترونیکی و صوتی کودک و نوجوان را بهصورت رایگان در دسترس قرار داد.
این فعالان فرهنگی، این اقدام را تلاشی کوچک برای زندهنگهداشتن امید، خیال و حقِ خواندن برای همه کودکان این سرزمین اعلام کردند. این کتابها میتوانند در هر زمان و هر جا، همصحبت لحظههای تنهایی و پلی به دنیای روشنتر باشند.
نظر شما