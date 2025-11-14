به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته کتاب جلسه هم‌اندیشی دستگاه‌های فرهنگی استان هرمزگان با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی، جمعی از مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های فرهنگی استان در اداره کل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان برگزار شد.

انوشیروان پیش دار مدیرکل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان در این نشست با کارشناسان فرهنگی استان تأکید کرد که هفته کتاب فرصتی مناسب برای هم‌افزایی میان نهادهای فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه است و افزود: باید تلاش کنیم برنامه‌های فرهنگی اثرگذار و مردمی اجرا شود تا کتاب و کتابخانه جایگاه واقعی خود را در زندگی مردم پیدا کنند.

وی با اشاره به نقش کتابخانه‌ها در توسعه فرهنگی ادامه داد: کتابخانه‌های عمومی مکمل نظام آموزشی کشور هستند و باید فضایی فراهم کنند تا دانش‌آموزان، دانشجویان و پژوهشگران بتوانند از امکانات علمی و فرهنگی آن بهره‌مند شوند.

پیش‌دار همچنین از اجرای طرح «نذر کتاب» در هفته کتاب خبر داد و گفت: بسیاری از خانواده‌ها در خانه کتاب‌هایی دارند که مطالعه کرده‌اند و دیگر از آن استفاده نمی‌کنند. در قالب این طرح از مردم دعوت می‌کنیم کتاب‌های خود را برای بهره‌مندی عموم به کتابخانه‌های عمومی اهدا کنند تا این منابع میان کتابخانه‌های کمتر برخوردار توزیع شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان افزود: هدف ما این است که کتابخانه‌ها نه‌تنها محلی برای مطالعه بلکه پایگاهی فرهنگی و اجتماعی برای رشد فکری جامعه باشند. تحقق این هدف نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها و مردم است.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مجمع خیرین و دیگر نهادهای فرهنگی استان خاطرنشان کرد: با تقویت زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی فرهنگی و حضور فعال مردم، می‌توانیم به سمت جامعه‌ای کتابخوان و آگاه‌تر حرکت کنیم.

در ادامه مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های فرهنگی از جمله اداره کل حوزه هنری، آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دانشگاه فرهنگیان و امور فرهنگی اجتماعی استانداری هرمزگان برنامه‌های متنوع و خلاقانه خود را در گرامیداشت هفته کتاب تشریح کردند.