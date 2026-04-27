تاکید فرماندار بوشهر بر لزوم برگزاری باشکوه روز ملی خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر،محمد مظفری صبح دوشنبه در جریان نشست برنامه‌ریزی هفته بزرگداشت روز ملی خلیج فارس اظهار کرد: نام خلیج فارس بیانگر هویت و تاریخ رشادت و سربلندی مردم این دیار است، همچنین آیینه تمام نمای مقاومت سلحشوری و مبارزات ساحل‌نشینان در تمام طول تاریخ و شکست مکرر دشمنان و طمع‌ورزان محسوب می‌شود.

وی در تشریح برنامه‌های روز ملی خلیج فارس در شهرستان بوشهر، گفت: برنامه‌های تاریخی پژوهشی و فرهنگی و ورزشی و هنری حماسی آیینی برای همه اقشار جامعه در سطح شهرستان بوشهر و در شهرها و روستاهای این شهرستان با حضور هنرمندان و چهرها های مطرح رسانه ای و هنری کشور پیش‌بینی شده و به اجرا در خواهد آمد.

فرماندار بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر به عنوان دبیرخانه هفته بزرگداشت روز ملی خلیج فارس شناخته شده است، افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان در این مسیر انجام وظیفه داشته باشند و برنامه‌ریزی‌های مطلوبی انجام شده است، این برنامه‌ها همزمان با میلاد مبارک امام رضا علیه السلام در تاریخ چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد و تا روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ادامه می‌یابد.

ضرورت کیفیت‌بخشی به برنامه‌ها

وی با تأکید بر ضرورت کیفیت‌بخشی به برنامه‌های بزرگداشت دهم اردیبهشت، تصریح کرد: دهم اردیبهشت‌ماه سالروز اخراج استعمارگران از خلیج فارس و نماد حماسه‌آفرینی تاریخی ایرانیان در بیرون راندن بیگانگان از سواحل نیلگون جنوب است، بدین منظور دستگاه‌های اجرایی باید تمام ظرفیت موجود را برای بزرگداشت هرچه باشکوه‌تر این روز به کار گیرند.

فرماندار بوشهر با اشاره به اینکه خلیج فارس قرن‌هاست سند افتخار مردم بوشهر و ایران عزیز است، تأکید کرد: این پهنه آبی تمدن‌ساز نه تنها تار و پود هویت ملی و میراثی تاریخی در عمق هویت ایرانیان به شمار می‌رود بلکه موتور محرکه اقتصاد مقاومتی و نقشی تعیین‌کننده در تأمین معیشت مردم نیز ایفا می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر وظیفه همگانی برای پاسداری از این میراث گرانبها، یادآور شد: نام خلیج فارس نه فقط یک عنوان جغرافیایی بلکه تجسمی از تاریخ تمدن و فرهنگ ایرانی است که در اعماق وجود همه ایرانیان از هر قوم و قشری ریشه دوانده و تا همیشه با همین نام اصیل در حافظه تاریخ باقی خواهد ماند.