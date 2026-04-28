به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه حدادی در نشست هماندیشی با مدیران آموزشگاههای هنرهای تجسمی استان همدان با گلایه از کاهش برپایی نمایشگاههای تجسمی از سوی آموزشگاهها نسبت به برگزاری نمایشگاه و ورکشاپهای گروهی با هدف افزایش انگیزه کارآموزان تاکید کرد و گفت: توجه به خروجی آموزشگاهها از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات تخصصی و گفتوگومحور بیان کرد: برگزاری اینگونه نشستها در تمامی حوزههای هنری بهویژه در بخش آموزش ضرورتی است و میتواند به ارتقای کیفی فعالیتها کمک کند.
معاون هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تأکید بر جایگاه آموزشگاههای هنری بهعنوان یکی از ارکان اصلی تربیت نیروی انسانی افزود: بخش مهمی از هویت بصری جامعه از دل این مراکز شکل میگیرد و توجه به عملکرد و خروجی آنها اهمیت ویژهای دارد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده گفت: در سال گذشته جشنواره هنرهای تجسمی تویسرکان، جشنواره خوشنویسی اسدآباد، اجرای پویش «مرز پرگهر» و ورکشاپهای تخصصی برگزار شد که به تولید آثار فاخری منجر شد.
حدادی افزود: در جنگ رمضان نیز پویش «ایران؛ روایت ایستادگی» برگزار شد که آثار دریافتی هنرمندان در قالب نمایشگاهی در تجمعات شبانه میدان امام (ره) در معرض دید عموم قرار گرفت.
وی تأکید کرد: تقویت تعامل آموزشگاهها و حرکت به سمت فعالیتهای مشترک میتواند به ارتقای سطح هنرهای تجسمی در استان منجر شود.
