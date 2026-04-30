استاندار بوشهر:خلیج فارس پیوسته از ارکان هویت ملی ایرانیان بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر،ارسلان زارع به مناسبت فرارسیدن روز ملی خلیج فارس، پیامی صادر کرد.

در پیام استاندار بوشهر آمده است:خلیج‌فارس، پهنه آبی تاریخی و کهنی است که از دیرباز در اسناد، کتاب ها، سفرنامه ها و پژوهش‌های بین المللی؛ یادآور تمدن دیرپای ایران و مدنیتی است که ریشه در تاریخ دارد و شکوه و بزرگی فرهنگ و تمدن ایرانی را نمایان می سازد.



با وجود فراز و نشیب های بسیاری که در منطقه و در طول سال‌ها حادث شده، خلیج فارس همواره بین ایرانیان دارای اهمیت و ارزش بالایی بوده و برای زنده نگه داشتن نام آن، از هیچ کوششی فروگذار نکردند و امروز نیز پاسداشت نام خلیج فارس، یک رسالت همگانی است که تک تک مردم ایران برای صیانت از این نام، گام بر می دارند.



استاندار بوشهر افزود: تاریخ گواه آنست که خلیج فارس پیوسته یکی از ارکان هویت ملی ایرانیان و از مظاهر تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران بوده و آب‌های نیلگون خلیج فارس و جزایر استوار این پهنه آبی؛ شاهد این بوده اند که ملت بزرگ ما اجازه نداده‌اند ذره ای از خاک و آب این سرزمین به دست دشمنان بیفتد و امروز نیز با ایستادگی، انسجام و وفاق ملی؛ جان‌فدایی برای وطن را فریاد می‌زنند که این بانگ؛ نشان دهنده رشادت، شجاعت و اقتدار مردم ایران به‌ویژه مردم قهرمان استان بوشهر است.



وی در ادامه این پیام یادآور شد: انتخاب استان بوشهر به عنوان دبیرخانه دائمی روز ملی خلیج فارس، فرصتی مغتنم است تا با بهره گیری از ظرفیت‌ها و اجرای برنامه های متنوع و هدفمند فرهنگی و هنری، پاسدار میراث ارزشمندی باشیم که نماد استقلال‌خواهی و مقاومت ملی در تاریخ زرین فرهنگ و تمدن ایرانی در جهان است.



اینجانب فرارسیدن دهم اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس را گرامی می دارم و برای ایران اسلامی؛ تداوم عزت و سربلندی آرزومندم و اطمینان دارم خلیج فارس نامی ماندگار و پر افتخار در تاریخ خواهد ماند.