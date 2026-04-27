لایحه ساماندهی نیروهای شرکتی شهرداری کرمانشاه در آستانه تصویب

سعید سلیم ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به دستور ویژه استاندار کرمانشاه برای کاهش نارضایتیها میان نیروهای شاغل در شرکتهای تابعه شهرداری، در پی مطالبات بدنه کارگری و نیروهای شرکتی، لایحهای در این زمینه تهیه شد که پس از برگزاری چندین نشست کارشناسی، در آستانه جمعبندی و تصویب نهایی قرار دارد.
وی با تشریح چارچوب این طرح تأکید کرد: باید به صورت روشن اعلام شود که «ساماندهی» به معنای تبدیل وضعیت نیروها به پیمانی یا رسمی نیست. این نیروها همچنان در قالب قراردادهای شرکتی فعالیت خواهند کرد، اما شرایط کاری، حقوقی و ضوابط مرتبط با فعالیت آنها دقیقتر و شفافتر تنظیم میشود.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری کرمانشاه یکی از محورهای اصلی این لایحه را ایجاد انضباط در فرآیند جذب و بهکارگیری نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: هدف این است که امکان افزایش بیضابطه نیرو که در برخی دورهها با تصمیمهای سلیقهای در مدیریت شهری رخ میداد، محدود و مسدود شود. در این چارچوب، وضعیت نیروهای فعلی تثبیت خواهد شد، اما جذب نیروی جدید صرفاً بر اساس نیاز واقعی، ضوابط قانونی و مقررات بالادستی انجام میگیرد.
ساسانی با اشاره به آثار اجرایی این طرح افزود: از دیگر نتایج مهم، یکسانسازی خدمات و رویهها در شرکتهای مختلف تابعه شهرداری از جمله شرکتهای حوزه بازیافت، نوین و همچنین شرکتهای بخش خصوصی طرف قرارداد است. در نظام پیشنهادی، پرداخت حقوق و مزایا صرفاً وابسته به نام شرکت یا نوع قرارداد نخواهد بود و معیارهایی مانند نوع کار، میزان کارایی و عملکرد افراد در تعیین دریافتیها نقش محوری خواهد داشت.
وی بیان کرد: این رویکرد میتواند بهویژه برای نیروهای خدماتی و عملیاتی که بخش قابل توجهی از وظایف اجرایی شهرداری را بر عهده دارند، موجب افزایش امنیت شغلی، انگیزه کاری و بهبود نظم اداری در مجموعه شود.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: این لایحه پس از بررسی نهایی از حیث بار مالی و انطباق کامل با قوانین جاری، برای تصویب نهایی به استاندار کرمانشاه در جایگاه قائممقام شورای شهر ارائه میشود و پس از تأیید، بلافاصله وارد مرحله اجرا خواهد شد تا همکاران شاغل در مجموعه شهرداری از نتایج آن بهرهمند شوند.
