به گزارش خبرنگار مهر، موضوع امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی شهرداری کرمانشاه که سالها به عنوان یکی از دغدغههای اصلی و مطالبات بر زمین مانده این قشر زحمتکش مطرح بود، سرانجام با رویکرد جدید مدیریت شهری و استانی در مسیر عملیاتی شدن قرار گرفت.
بررسی سوابق این موضوع نشان میدهد که در سالهای گذشته نیز تلاشها و اقداماتی برای تغییر وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی در بدنه شهرداری صورت گرفته بود، اما این پیگیریها به دلیل نبود اراده کافی یا موانع اداری هرگز به سرانجام مشخصی نرسید و بینتیجه مانده بود.
اکنون اما با آغاز به کار شهردار جدید کرمانشاه و نگاه ویژه وی به بهبود وضعیت معیشتی کارکنان، پیگیریهای جدی در این زمینه کلید خورده است. این تلاشها با رویکرد مثبت، تأکید و حمایت مستقیم استاندار کرمانشاه همراه شد تا لایحه جامع ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به صورت کارشناسی تهیه و تدوین گردد.
بر اساس اعلام مدیریت شهری، این لایحه مهم هماکنون جهت انجام بررسیهای نهایی و طی تشریفات قانونی به استانداری کرمانشاه ارسال شده و در دست ارزیابی قرار دارد. هدف اصلی از تدوین این طرح که با نگاه حمایتی شخص استاندار به جریان افتاده، تأمین امنیت شغلی، ایجاد آرامش روانی برای کارکنان و برقراری عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد است.
بر پایه این گزارش، چنانچه این لایحه با موافقت و تصویب نهایی مراجع ذیصلاح همراه شود، تحول بزرگی در ساختار نیروی انسانی شهرداری کرمانشاه رقم خواهد خورد؛ به طوری که تمامی شرکتهای واسطه پیمانکاری و تأمین نیرو به طور کامل حذف میشوند و از این پس تمامی نیروهای شرکتی تحت پوشش مجموعهای یکپارچه با عنوان «شرکت خدمات نوین شهرداری» به فعالیت و خدمترسانی خود ادامه خواهند داد.
