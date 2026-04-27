تجمیع نیروهای اقماری شهرداری کرمانشاه در شرکت نوین

بیژن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: لایحه جدید ساماندهی نیروی انسانی با هدف صیانت از حقوق کارگران و بر اساس دستور استاندار کرمانشاه تدوین شده و در چارچوب این طرح، تمامی شرکت‌های اقماری و واسطه از جمله سیفا، رعد و بازیافت حذف خواهند شد. وی افزود: نیروهای تحت پوشش این شرکت‌ها در مجموعه شرکت «نوین» که زیرمجموعه شهرداری است، متمرکز می‌شوند تا مدیریت یکپارچه‌تری اعمال شود.

وی با اشاره به لزوم ایجاد انضباط اداری در روند به‌کارگیری نیروها گفت: طی سال‌های گذشته جذب نیرو در شرکت‌های اقماری بعضاً بدون ضابطه انجام می‌شد و پیامد آن افزایش بار مالی برای شهرداری بود. مرادی خاطرنشان کرد: در سازوکار جدید، ورود نیروی انسانی صرفاً با تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط و بر اساس دستورالعمل‌های مشخص امکان‌پذیر خواهد بود تا از بزرگ‌شدن بی‌رویه بدنه اداری جلوگیری شود.

شهردار کرمانشاه در ادامه یکی از آثار مهم این طرح را بهبود وضعیت معیشتی کارگران عنوان کرد و توضیح داد: پیش از این بخش قابل توجهی از اعتبارات شهرداری صرف پرداخت سود به پیمانکاران می‌شد، اما با حذف واسطه‌ها، این مبالغ در قالب مزایای رفاهی و اضافه‌کار به خود کارگران اختصاص خواهد یافت. به گفته وی، این تصمیم موجب افزایش انگیزه و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی نیروهای خدماتی خواهد شد.

مرادی تصریح کرد: اجرای این طرح به معنای تبدیل وضعیت نیروها به پیمانی یا رسمی نیست و نوع قراردادها همچنان مطابق قانون کار باقی خواهد ماند، اما مدیریت تمامی امور در یک ساختار واحد ساماندهی می‌شود. وی اضافه کرد: با توجه به مصوبات دولت و ابلاغ اداره کار، افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی در حقوق امسال اعمال خواهد شد که دریافتی‌ها را از حدود ۲۰ میلیون تومان به نزدیک ۳۰ میلیون تومان خواهد رساند.

وی در پایان اظهار کرد: این لایحه پس از چندین نشست کارشناسی در استانداری، اکنون در مراحل نهایی بررسی در شورای مشورتی قرار دارد و پس از تأیید استاندار کرمانشاه و ابلاغ هیئت تطبیق، به صورت رسمی اجرا خواهد شد. مرادی تأکید کرد: کارگران در شغل‌های خدماتی خود فعالیت را ادامه خواهند داد و هدف اصلی این طرح، حذف واسطه‌ها، یکپارچه‌سازی مدیریت و ایجاد عدالت در پرداخت‌هاست.