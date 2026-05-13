قرارداد نیروهای شرکتی شهرداری کرمانشاه یکپارچه شد

سعید سلیم ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس دستور استاندار کرمانشاه و در راستای ایفای نقش جانشینی شورای اسلامی شهر، بررسی ابعاد حقوقی و کارشناسی برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری در دستور کار قرار گرفت تا از هرگونه تبعیض در این حوزه جلوگیری شود.
وی با اشاره به آمار دقیق کارکنان فعال در این بخش افزود: پایشهای مشترک با دستگاههای نظارتی نشان میدهد که در حال حاضر ۲ هزار و ۹۴۸ نفر در قالب شرکتهای مختلف خصوصی و وابسته به شهرداری مشغول به کار هستند که این تعدد مراجع، باعث ایجاد شرایط ناپایدار و ناعادلانه برای کارکنان شده بود.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه درباره راهکار اتخاذ شده بیان کرد: اصلیترین دغدغه این نیروها، نبود امنیت شغلی و ناهماهنگی در دریافت حقوق بود؛ لذا مقرر شد با حذف واسطهها، تمامی این افراد تحت پوشش شرکت «نوین» که از مجموعههای وابسته به شهرداری است، قرار گرفته و قرارداد واحد داشته باشند.
ساسانی با تاکید بر اینکه این اقدام موجب افزایش امنیت شغلی کارگران حوزههای خدمات شهری، عمرانی و رانندگان میشود، تصریح کرد: با اجرای این طرح، معیارهایی همچون سابقه کار، توانمندی و حضور موثر ملاک پرداختها خواهد بود و دیگر شاهد تفاوت در دریافتی افرادی با شرایط مشابه نخواهیم بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مصوبه این طرح امروز از سوی استاندار کرمانشاه ابلاغ میشود و شهرداری موظف است در کوتاهترین زمان ممکن، تاییدیه های لازم را اخذ و قراردادهای جدید را تنظیم کند تا صرفهجویی حاصل از حذف واسطهها، در قالب مزایا و پاداش به خود کارکنان اختصاص یابد.
