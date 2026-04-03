مرادی: شهرداری کرمانشاه از آغاز جنگ در کنار مردم بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد بازسازی و اسکان آسیب‌دیدگان از جنگ رمضان به ریاست منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه در عصر جمعه برگزار شد. در این جلسه مهندس بیژن مرادی، شهردار کرمانشاه، ضمن تشریح اقدامات شهرداری در امدادرسانی به آسیب‌دیدگان، بر تداوم حمایت‌ها و آمادگی مجموعه مدیریت شهری تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش فعال شهرداری در روزهای نخستین جنگ اظهار کرد: از نخستین ساعات آغاز درگیری‌ها، شهرداری با بسیج نیروها و ماشین‌آلات خود در نقاط مختلف شهر حاضر شد و وظایف امدادی و خدماتی را به‌صورت شبانه‌روزی انجام داد.

شهردار کرمانشاه افزود: هر زمان که مناطق شهری مورد اصابت موشک‌های دشمن قرار گرفته، نیروهای شهرداری از جمله آتش‌نشانی، خدمات شهری و ماشین‌آلات سنگین در محل حادثه حضور یافته و اقدامات پاکسازی و امدادرسانی را در سریع‌ترین زمان ممکن به انجام رسانده‌اند.

مرادی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ نیروی خدماتی و بیش از ۱۰۰ دستگاه ماشین‌آلات و خودروهای آتش‌نشانی در آماده‌باش کامل هستند تا در صورت بروز خسارت یا تخریب در مناطق شهری، عملیات خدمت‌رسانی را بی‌درنگ آغاز کنند.

وی در پایان با تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی گفت: شهرداری کرمانشاه آمادگی کامل دارد تا در تمامی مراحل بازسازی مناطق آسیب‌دیده با سایر نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط همکاری کند و از هیچ تلاشی برای کمک به شهروندان آسیب‌دیده دریغ نخواهد کرد.