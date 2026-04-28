ارتباط استفاده زیاد از دستگاه های دیجیتال با اختلال تغذیه در نوجوانان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، یک بررسی جامع از کالج کینگ لندن، ارتباط نگرانکنندهای بین استفاده مشکلساز از تلفن هوشمند و علائم اختلال خوردن را شناسایی کرده است.
برخلاف تشخیص رسمی بیاشتهایی یا پرخوری عصبی، این علائم شامل پرخوری احساسی، از دست دادن کنترل هنگام غذا خوردن و علائم اعتیاد به غذا است.
این مطالعه همچنین ارتباطی بین استفاده مشکلساز از تلفن هوشمند و مشکلات تصویر بدن پیدا کرد.
«بن کارتر»، نویسنده ارشد و استاد آمار پزشکی در کالج کینگ لندن، گفت: «از مطالعه ما مشخص است که حتی برای افرادی که اختلال خوردن در آنها تشخیص داده نشده است، استفاده بیش از حد از تلفن هوشمند با رضایت کم از بدن و تغییر رفتارهای غذایی مرتبط است و منبع بالقوهای برای پریشانی است.»
برای این بررسی، کارتر و تیمش دادههای۳۵ مطالعه از سراسر جهان را که شامل بیش از ۵۲۰۰۰ شرکتکننده با میانگین سنی۱۷ سال بود، تجزیه و تحلیل کردند.
بیشتر پرسشنامهها در محیطهای اجتماعی، مانند دانشگاهها و مدارس، انجام شده بود و زندگی روزمره، علائم و عادات کاربران را اندازهگیری میکرد.
مطالعات مورد بررسی که بین سالهای۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ منتشر شده بودند، از ترکیه، چین، ایالات متحده، آلمان، اسپانیا، امارات متحده عربی، بحرین، ایتالیا، اتریش، برزیل، کره جنوبی، هند و سنگاپور بودند.
نتایج یک الگوی ثابت را نشان داد: با افزایش استفاده از تلفن، شدت مشکلات خوردن و نارضایتی از بدن- در همه گروههای سنی و کشورها- نیز افزایش یافت.
این ارتباط به ویژه برای کاربران پرمصرف- کسانی که بیش از 7 ساعت در روز از صفحه نمایش استفاده میکنند- نگرانکننده بود.
این افراد به طور قابل توجهی بیشتر احتمال داشت که از ظاهر خود ناراضی باشند و از غذا به عنوان راهی برای مقابله با پریشانی استفاده کنند.
محققان گفتند مشکل فقط خود دستگاه نیست، بلکه چیزی است که جوانان را در یک دوره حساس از زندگیشان در معرض آن قرار میدهد.
«یوهانا کیلر»، نویسنده این مطالعه و مدرس مدعو در کالج کینگ لندن، گفت: «نوجوانی مرحلهای کلیدی از رشد است، زیرا افراد با مشاهده دیگران، حس خود را تکامل میدهند.»
او در یک بیانیه خبری افزود: «در حالی که تلفنهای هوشمند ممکن است راهی آسان برای این اتفاق ارائه دهند، قرار گرفتن مداوم در معرض تصاویر ایدهآل میتواند آنها را به مقایسه ظاهر خود با این استانداردها سوق دهد که منجر به عزت نفس پایین و نارضایتی از ظاهر میشود.»
کارشناسان مراقب هستند که استفاده مشکلساز از تلفنهای هوشمند- جایی که فرد از نظر روانی به دستگاه وابسته میشود- را از اعتیاد کامل متمایز کنند. آنها گفتند که قبل از توصیف آن به عنوان اعتیاد، تحقیقات بیشتری لازم است.
با این حال، تأثیر استفاده طولانی مدت بر سلامت روان از قبل قابل مشاهده است.
نویسندگان خواستار استراتژیهای مداخلهای زودهنگام برای کمک به نوجوانان در یافتن تعادل دیجیتال شدند. آنها گفتند که با تشخیص زودهنگام این رفتارها، ممکن است بتوان از مشکلات جدیتر سلامتی در آینده جلوگیری کرد.
