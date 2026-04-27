  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

پزشک متخلف به پرداخت ۱۲ میلیارد ریال جریمه و خسارت محکوم شد

تعزیرات حکومتی تهران پزشک متخلفی را که وجه بیشتر از نرخ‌های اعلامی وزارت بهداشت دریافت کرده بود، به پرداخت ۸ میلیارد و ۹۲ میلیون ریال جزای نقدی و مبلغ دیگری بابت خسارت به شاکی محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری نسب، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: پرونده دریافت وجه بیشتر از نرخ های اعلامی وزارت بهداشت به ارزش چهار میلیارد و ۴۶ میلیون ریال در شعبه چهل و جهارم بدوی تعزیرات حکومتی تهران رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده اتهام دریافت وجه بیشتر از نرخ های اعلامی وزارت بهداشت را محرز و علاوه بر درج تخلف در پرونده نظام پزشکی، متخلف را به پرداخت هشت میلیارد و ۹۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

به گفته جعفری نسب، شعبه همچنین پزشک متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۴۶ میلیون ریال در حق شاکی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: با شکایت شاکی خصوصی پیرامون دریافت وجه بیشتر از نرخ های اعلامی وزارت بهداشت، پرونده این تخلف در تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

کد مطلب 6812754

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها