۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

تغییر بسته‌بندی تخم‌مرغ، روش محتکران برای دور زدن نرخ مصوب

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: برخی فروشگاه‌ها قیمت شانه ۳۰ تایی تخم‌مرغ را اعلام می‌کنند اما کالا را در بسته‌بندی ۲۰ تایی می‌فروشند؛ این اقدام تخلف است.

سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار عملکرد شعب بدوی تعزیرات در رسیدگی به پرونده‌های احتکار گفت: در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تعداد ۱۵۴ پرونده احتکار وارد شعب شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۵۹ پرونده بوده، حدود ۳ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در این مدت ۱۶۵ پرونده در شعب رسیدگی و مختومه شده که نسبت به ۱۵۸ پرونده مختومه در دوره مشابه سال گذشته حدود ۴ درصد افزایش نشان می‌دهد و همچنین مجموع محکومیت‌های نقدی صادر شده برای متخلفان در این بازه زمانی به بیش از ۶ هزار و ۹۷ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۵۱ درصدی داشته است.

رایگانی با بیان اینکه افزایش میزان محکومیت‌ها نشان‌دهنده برخورد جدی‌تر با محتکران است، تصریح کرد: موجودی پرونده‌ها در ابتدای این دوره ۱۳۰ فقره بوده و در پایان به ۱۱۹ پرونده رسیده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره نظارت میدانی نیز گفت: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی با حضور بازرسان دستگاه‌های نظارتی همچنان در سطح شهرها فعال هستند و به‌صورت روزانه بازار کالاهای اساسی را رصد می‌کنند تا از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

وی در خصوص برخی گزارش‌ها درباره رعایت نشدن قیمت مصوب کالاهایی مانند مرغ و تخم‌مرغ در برخی فروشگاه‌ها و حتی برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: هرگونه عرضه کالا بالاتر از قیمت مصوب تخلف محسوب می‌شود و در صورت مشاهده یا گزارش مردمی، پرونده تعزیراتی تشکیل و با واحد متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

رایگانی ادامه داد: در مواردی نیز مشاهده شده برخی واحدها قیمت مصوب شانه ۳۰ تایی تخم‌مرغ را اعلام می‌کنند اما کالا را در بسته‌بندی‌های ۲۰ تایی عرضه کرده و عملاً قیمت بالاتری از نرخ مصوب دریافت می‌کنند که این موضوع نیز مصداق تخلف بوده و در صورت احراز و دریافت گزارش با آن برخورد می‌شود.

وی تأکید کرد: برخورد سازمان تعزیرات حکومتی با متخلفان کاملاً قاطع و براساس قانون تعزیرات حکومتی و همچنین مصوبات سران قوا خواهد بود.

سخنگوی سازمان تعزیرات در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، هرگونه احتکار، گران‌فروشی یا سوءاستفاده از نیاز مردم اقدامی علیه امنیت اقتصادی جامعه محسوب می‌شود و متخلفان اقتصادی که با سفره مردم در این ایام بازی می‌کنند، عملاً در مسیر اهداف دشمن حرکت می‌کنند و برای اخلال در نظام اقتصادی به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.

