محکومیت دو متخلف ارزی به پرداخت ۱۴۶ میلیارد ریال جریمه

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری نسب، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران اظهار کرد: شعبه شصت و هفتم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران به پرونده ایفا نکردن ۳۶ هزار و ۱۸۳ یورو تعهد ارزی به ارزش ۲۴ میلیارد و ۴۶۷ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه پس از بررسی اسناد موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک گمرکی علاوه بر بازگرداندن عین ارز و محرومیت از تاسیس شرکت و یا عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی به مدت یک سال و تعلیق کارت بازرگانی به مدت ۲ ماه متخلف ردیف اول را به ۴۸ میلیارد و ۹۳۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

جعفری نسب در ادامه گفت: شعبه همچنین علاوه بر بازگرداندن عین ارز متخلف ردیف دوم را به پرداخت ۹۷ میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال جریمه معادل چهار برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: متخلفان در این پرونده در مجموع به پرداخت ۱۴۶ میلیارد و ۸۰۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

به گفته جعفری نسب، با گزارش پست بانک ایران پیرامون ایفا نکردن تعهد ارزی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.