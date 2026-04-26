واحدهای صنفی متخلف خراسان رضوی ۱۱۷.۵ میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی مدنی اظهار کرد: ۵۷۰ واحد متخلف صنفی در استان خراسان رضوی طی ایام جنگ تحمیلی سوم شناسایی و پس از رسیدگی پرونده های تخلف به ۱۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: با شروع جنگ تحمیلی سوم به منظور کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات، گشت‌های تعزیرات حکومتی و نهادهای نظارتی تشدید شد.

وی اضافه کرد: در این راستا از نهم اسفند پارسال با فعالیت ۲۹۶ گروه گشت مشترک از هزار و ۴۹۶ واحد صنفی در خراسان رضوی بازرسی انجام و واحدهای متخلف شناسایی شدند.

مدنی گفت:در این راستا ۲۶ واحد صنفی با تخلف گرانفروشی زیاد مهر و موم و پارچه تخلف نیز بر سر در این واحدها نصب شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی ۶ هزار و ۸۱۹ پرونده تخلف در بخش های کالا و خدمات، قاچاق و بهداشت و درمان با ارزش ریالی ۱۱ هزار و ۷۵۲ میلیارد و ۱۳۴ میلیون ریال رسیدگی و مختومه شد .

وی با تاکید بر این که نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان با جدیت ادامه دارد از شهروندان خواست تا درصورت مشاهده هرگونه تخلفات صنفی از قبیل گرانفروشی، کم فروشی و احتکار، موضوع را به تلفن های ۱۲۴ یا ۱۳۵ گزارش کنند.