تقسیط جرایم رانندگی برای بیش از ۱۸۰۰ خودرو در ۴۰ روز جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جلیل جمشیدی راد، رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور فراجا، با تشریح اقدامات این مرکز از ابتدای جنگ ۴۰ روزه رمضان، اظهار داشت: در این بازه زمانی، علیرغم محدودیتهای ایجادشده در ارائه خدمات حضوری و تغییرات محسوس در الگوهای تردد درونشهری و برونشهری، مجموعه اجراییات پلیس راهور در سراسر کشور با بسیج ظرفیتهای انسانی و سامانهای، خدمات خود را بدون وقفه ادامه داده است.
وی افزود: در راستای تسهیل فرآیند ترخیص خودروها و کاهش فشار اقتصادی بر مالکان، تعداد ۱۸۲۰ مورد تقسیط جرایم رانندگی برای خودروهای دارای دستور تبصره ماده ۸ (با بدهی بالای ۵۰ میلیون ریال) به اجرا درآمده است.
رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور فراجا همچنین از ارسال گسترده پیامکهای اطلاعرسانی خبر داد و گفت: در این مدت، بالغ بر ۳۷ میلیون و ۶۱۱ هزار و ۴۶۴ پیامک در حوزههای مختلف از جمله ثبت تخلفات، نمرات منفی، پیامکهای اولیه و ثانویه دوربین و فرآیندهای رسیدگی به شهروندان ارسال شده است.
سرهنگ جمشیدی راد در ادامه به صدور صورتوضعیتهای تخلفات رانندگی اشاره کرد و گفت: تعداد ۴ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۷۹۳ صورتوضعیت برای وسایل نقلیه در این بازه زمانی صادر شده که بیانگر ارایه خدمات پیوسته به هموطنان در حوزه اجراییات در سطح کشور است.
وی با اشاره به رسیدگی به اعتراضات مردمی خاطرنشان کرد: در مجموع، ۲۵۴ هزار و ۸۱۴ مورد رسیدگی به اعتراضات ثبتشده در حوزه تخلفات رانندگی انجام شده که این امر نشاندهنده توجه به حقوق شهروندی و شفافیت در فرآیندهای اجرایی است.
رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور فراجا همچنین از ثبت ۶۷ هزار و ۵۹۰ دستور قضایی و رفع ۵ هزار و ۲۴۴ مورد از این دستورات خبر داد و گفت: تعامل مؤثر با مراجع قضایی نقش مهمی در تسریع روند رسیدگی به پروندهها داشته است.
به گفته وی، در این مدت ۱۰ هزار و ۵۵ اخطاریهنویس فعال در سراسر کشور نسبت به اعمال قانون اقدام کردهاند و همچنین ۱۷۸۹ کاربر فعال در سامانه اجراییات، پشتیبانی و اجرای فرآیندهای مرتبط را بر عهده داشتهاند.
سرهنگ جمشیدی راد در پایان تأکید کرد: تلاش شده جنبههایی از عملکرد اجراییات که منجر به کاهش دغدغههای شهروندان و افزایش رضایتمندی عمومی میشود، نشان داده شود و این روند با توسعه خدمات غیرحضوری و هوشمندسازی فرآیندها ادامه خواهد یافت.
