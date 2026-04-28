رودخانه اروند نماد آرامش و امنیت مرزهای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: رودخانه اروند سرزمین عاشقان دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و قطعه ای از ایران بزرگ اسلامی است.

سردار رضایی با اشاره به اینکه امروزه ایران اسلامی به جهت آرمان های والای انقلاب اسلامی در جهان می درخشد، بیان داشت:امروزه ایران اسلامی در اقصی نقاط جهان به جهت دارابودن ملت بصیر و انقلابی می درخشد.

وی در ادامه گفت :امروز این رودخانه آرام است، و این آرامش به پاس سه ضلع مرتبط ملت بزرگ ایران ،نیروهای مسلح مقتدر و مسئولان و دیپلماسی کشور است و همگی نیز حول محور ولایت برای پیشبرد اهداف تلاش می کنند.

این مقام انتظامی کشور گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط جنگی در کشور حاکم است ولی می‌بینیم که ماهیگیران ،کاسبان و تجار به صورت عادی و بدور از هرگونه نا امنی در رودخانه تردد می کنند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه امروز افتخار ما این است که پاسدار خون شهدا هستیم، خاطر نشان کرد :رنگ رودخانه اروند. در دوران دفاع مقدس 8 ساله قرمز بوده است اما هم اکنون آرامش و امنیت در آن موج می زند و این آرامش بار مسئولیت همه مسئولان و همه کسانی که خود را خدمت گذار مردم می دانند سنگین کرده است، به ویژه مرزبانان و مرزداران که در این منطقه مرزبانی انجام می دهند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه مجموعه انتظامی کشور امروز نه صرفا پلیس است، بیان داشت،:مجموعه انتظامی یکی از قواهای موثر در حفظ ارزش های انقلاب اسلامی است و خود را آماده کرده است که علاوه بر اقدامات پلیسی و اجتماعی ،هر جایی که نیاز باشد از آرمان های انقلاب اسلامی و کشور دفاع کند.

سردار قاسم رضایی اذعان داشت :برای ملت بزرگ ایران باعث افتخار است که فرزندانی تربیت کرده اند که با بصیرت، انقلابی و ولایت مدار از مرزهای ایران اسلامی حراست، حفاظت و دفاع می کنند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در پایان با بیان اینکه در رودخانه مرزی اروند و همچنین مرزهای مشترک ایران و عراق گشت های مرزی هم زمان برقرار است، تصریح کرد: با توجه به گشت های مرزی هم زمان مرزبانان دو کشور ایران و عراق ،مرزنشینان دو کشور در دو سوی مرز از رودخانه اروند استفاده می کنند و جا دارد از مرزبانان و مرزدارانی که جانانه مرزبانی می کنند خداقوت گفت.