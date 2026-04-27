آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی؛ بارش باران در ۶ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین – کرج – تهران، حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و محدوده پیکانشهر، سنگین گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در آزادراه ساوه – تهران، در محدوده‌های نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی، ترافیک سنگین جریان دارد و در محور شهریار – تهران نیز در برخی مقاطع، شاهد ترافیک سنگین هستیم.

سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان بوده و هیچ‌گونه مداخلات جوی در این محورها گزارش نشده است.

وی درباره وضعیت جوی سایر محورهای مواصلاتی کشور گفت: در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی، لرستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و چهارمحال و بختیاری بارش باران گزارش شده است. همچنین در برخی محورهای استان مازندران پدیده مه‌گرفتگی وجود دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا در ادامه به محورهای مسدود اشاره کرد و گفت: محور قدیم بستان‌آباد – میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین قره‌چمن – راه فرعی هشترود – میانه و مسیر قره‌چمن – کوهسالار – میانه انجام می‌شود.

وی افزود: محور پاتاوه – دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود است.

سرهنگ قلی‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: برخی محورهای دارای انسداد فصلی شامل گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت) و وازک – بلده همچنان مسدود هستند.