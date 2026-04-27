۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۲

تصادف شدید رانندگی در خیابان امام خمینی؛ ۶ مصدوم بر جای گذاشت

سخنگوی آتش نشانی گفت: انحراف یک دستگاه خودروی رانا از مسیر اصلی در خیابان امام خمینی و برخورد با خودروی پراید و موتورسیکلت، منجر به مصدومیت ۶ سرنشین این وسایل نقلیه شد.

جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ساعت ۷:۲۱ دقیقه صبح امروز یک مورد تصادف در آدرس خیابان امام خمینی، مسیر شرق به غرب، بعد از میدان حر اعلام می‌شود. در پی این گزارش، دو ایستگاه به محل حادثه اعزام می‌شوند و آتش‌نشانان در مدت زمان ۴ دقیقه به محل می‌رسند.

وی ادامه داد: با حضور نیروها مشاهده می‌شود که یک دستگاه خودروی پراید با ۴ نفر سرنشین و یک دستگاه موتورسیکلت با هم برخورد کرده‌اند. ظاهر امر به این صورت نشان می‌داد که خودروی رانا در مسیر مخالف تردد داشته، اما به دلیل نامشخصی از مسیر منحرف شده و وارد مسیر این قسمت که در جهت شرق به غرب قرار گرفته، می‌شود و با این دو یعنی پراید و موتورسیکلت برخورد می‌کند. لازم به ذکر است که نوع، چگونگی و علت دقیق حادثه توسط عوامل پلیس راهور بررسی و اعلام خواهد شد.

وضعیت مصدومان و ایمن‌سازی محل

ملکی اذعان کرد: در این حادثه ۶ نفر شامل سه خانم و سه آقا دچار مصدومیت شدند؛ ۴ نفر (شامل یک آقا و سه خانم) داخل خودروی پراید، یک نفر آقا راننده رانا و یک مرد راکب موتورسیکلت بودند. از میان این ۶ نفر، مصدومیت ۵ نفر شدیدتر بود و راکب موتورسیکلت آسیب کمتری دیده بود که در نهایت تمامی هر ۶ نفر تحویل عوامل اورژانس شدند.

وی خاطر نشان کرد: در جریان عملیات، خودروها به محل امنی منتقل شدند و با توجه به نشت بنزین، ایمن‌سازی‌های لازم توسط آتش‌نشانان انجام گرفت. در پایان، محل جهت بررسی دقیق علت حادثه تحویل عوامل پلیس راهور شد و آتش‌نشانان به ایستگاه‌های خود مراجعت کردند.

