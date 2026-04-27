به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری، احداث ۴ پروژه اولویتدار در معابر غرب پایتخت، یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، از سوی معاونین مالی و اقتصاد شهری و فنی و عمرانی شهرداری تهران با همراهی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران و مدیران کل معاونتهای مذکور ارزیابی شد.
بر این اساس، «امتداد غربی بزرگراه یادگار امام (ره)»، «تکمیل دسترسیهای تقاطع بزرگراههای ستاری و فهمیده»، «احداث تقاطع غیرهمسطح بزرگراههای حکیم و بلوار تعاون» و «احداث تقاطع دوگاز» در منتهیالیه غربی تهران، پروژههای ارزیابی شده اخیر را شامل میشود.
در جریان بازدید از پروژه بزرگراهی امتداد غربی بزرگراه یادگار امام (ره)، اجرای عملیات عمرانی از شمال میدان جی تا اتصال به میدان فتح ارزیابی و بر اتمام این پروژه اولویتدار و موثر در نیمه نخست سال جاری تاکید شد.
امتداد غربی بزرگراه یادگار امام (ره)، با اتصال تونلی میدان جی به میدان فتح، یکی از پرترددترین بزرگراههای شمالی جنوبی غرب تهران (یادگار امام) را از بنبست خارج میکند. معارضین متعدد ملکی، تأسیساتی و عملیات پیچیده عمرانی از جمله شاخصههای این پروژه مهم محسوب میشود.
در جریان بازدید از پروژه اصلاح تقاطع بزرگراههای ستاری و فهمیده (محور تهران کرج) نیز، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، به تقاضای بالای شهروندان برای تکمیل دسترسیهای تقاطع این دو بزرگراه در غرب تهران اشاره کرد و عملیات اجرایی در این پروژه را گام به گام دانست.
به گفته شعبانی، پس از «تعریض گلوگاه مسیر شمال به جنوب بزرگراه ستاری در مقطع بزرگراه فهمیده» (در زمستان ۱۴۰۴)، دسترسیها از «شرق فهمیده به جنوب ستاری» و از «شمال ستاری به غرب فهمیده» تا شهریورماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
پیوند بلوار تعاون در مقطع بزرگراه حکیم؛ تا خردادماه
در بازدید از پروژه احداث تقاطع بزرگراه حکیم و بلوار تعاون نیز، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمرانی شهر تهران از پیشرفت ۸۴ درصدی این پروژه و بهرهبرداری از آن در خردادماه خبر داد.
به گفته صداقتی، ایجاد تمامی دسترسیهای ممکن بزرگراهی در این تقاطع، کاهش چشمگیر پیمایش شهروندان و ایجاد دسترسیهای پرتقاضا در بلوار تعاون، از جمله آثار افتتاح این پروژه مهم بزرگراهی خواهد بود.
تقاطع دوگاز (امتداد شمالی محور شهریار)؛ یک گام تا بهرهبرداری
بر اساس این گزارش، بزرگراه دوگاز در منتهیالیه غربی تهران، آخرین پروژه ارزیابی شده اخیر از سوی معاونین شهردار تهران به شمار میرود.
بر اساس ارزیابی میزان پیشرفت پروژه و تشریح روند آتی آن، قطعه اول این بزرگراه به طول ۱.۲ کیلومتر، حدفاصل بزرگراه لشگری (جاده مخصوص) تا بزرگراه تهران کرج، همچنین قطعه سوم این پروژه به طول ۱.۴ کیلومتر، حدفاصل بزرگراههای شهیدان همدانی تا خرازی، طی دو ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
در جلسه کنترل پروژه متعاقب بازدید اخیر، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، هدفگذاری مدیریت شهری مبتنیبر «سرزندگی و پویایی شهر» به دلیل اجرای پروژههای زیرساختی متعدد را یادآور شد و تأکید کرد: پروژههای بزرگراهی، به واسطه تسهیل تردد شهروندان، کاهش پیمایشهای غیرضروری، کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، از اولویتهای شهرداری محسوب میشود.
محمدعلینژاد افزود: افتتاح ۶۰ پروژه عمرانی در دوره ششم مدیریت شهری، از جمله در بزرگراههای تهران، نمادی از شکلگیری یک کارگاه یکپارچه عمرانی در پایتخت، برای رفع نواقص شریانهای شهری است.
