به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق وضعیت موجود در استان بوشهر ۵۲۳ پروانه بهره‌برداری صنعتی صادر شده که برای این واحدها سرمایه‌گذاری ۶۹ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال همراه با ظرفیت اشتغال‌زایی ۱۶ هزار و ۹۱۹ نفر ایجاد شده است.

کشاورز افزود: همچنین در سال گذشته ۶ پروانه بهره‌برداری معدنی در این استان صادر شد که برای آن‌ها سرمایه‌گذاری ۲۷۸ میلیارد ریال و زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۶ نفر فراهم شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد : در سال ۱۴۰۴ نیز تعداد ۲۰ واحد صنعتی و معدنی راکد در استان بوشهر احیا و به چرخه تولید بازگشتند .

وی تشریح کرد: در سال گذشته تعداد ۶ واحد صنعتی راکد با اشتغال ۳۳ نفر و در بخش معدن ۱۴ مورد با اشتغال ۱۰۲ نفر در استان بوشهر احیاء و راه اندازی مجدد شده است.

کشاورز با اشاره به نقش احیای واحدهای صنعتی راکد در توسعه اقتصادی استان گفت: بازگرداندن این واحدها به مدار تولید، علاوه‌ بر افزایش ظرفیت صنعتی بوشهر، موجب حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در مناطق مختلف استان شده است.

وی تاکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و حمایت از سرمایه‌گذاران، پیش‌بینی می‌شود با بهبود شرایط موجود و تسهیل در واردات و صادرات، روند صدور پروانه‌های صنعتی و معدنی در سال جاری نیز شتاب بیشتری بگیرد و زمینه برای توسعه پایدار بخش تولید در بوشهر فراهم شود.