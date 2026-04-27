حیدری نژاد: طرح تجهیز اراضی دهکاء ۹۰ درصد پیشرفت داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدرینژاد ظهر دوشنبه در بازدید از طرح تجهیز دهستان دهکا بندر کیاشهر اظهار کرد: یکی از کارهای بسیار مؤثر در حوزه کشاورزی، اجرای طرح تجهیز اراضی است که دولت محترم با وجود قرار داشتن در شرایط دشوار، با جدیت پیگیر انجام آن است.
فرماندار آستانهاشرفیه، با بیان اینکه در شهرستان به لطف خدا و با تلاش دولت فعلی که مصر به تحقق این طرح است، اقدامات مهمی در حال انجام است، افزود: طرح تجهیز اراضی در روستای دهکا با مساحت ۱۹۱ هکتار در حال اجراست و پیمانکار و ادارات مرتبط با زیرمجموعههای پیمانکاری بهطور فعال مشغول عملیات هستند.
وی با اشاره به اینکه این طرح در چهار فاز اجرا میشود، گفت: در۲ فاز پروژه بیش از ۹۰ درصد پیشرفت حاصل شده و در ۲ فاز دیگر نیز حدود ۷۰ درصد پیشرفت وجود دارد.
حیدرینژاد با تأکید بر اینکه اجرای این پروژهها در راستای تحقق شعار سال و تقویت بهرهوری در بخش کشاورزی است، ابراز امیدواری کرد: با همراهی پیمانکار و دستگاههای اجرایی، روند کار تا پایان طرح ادامه یابد تا در همین فصل، سهراهی منطقه به مردم عزیز تحویل داده شود.
وی کاهش مصرف آب و تسهیل عبور و مرور را از مهمترین اهداف اجرای طرح تجهیز اراضی عنوان کرد و افزود: همه خدمات دولت به مردم با هدف امیدآفرینی انجام میشود. مردم مطمئن باشند مسئولان در کنار آنان هستند و تلاش میکنند امید را برای مردم عزیز منطقه پایدار نگه دارند.
