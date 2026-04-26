به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای حفاظت منابع آب در آستانه اشرفیه با اشاره به اهمیت شناسایی دقیق مشکلات حوزه آب‌رسانی در روستاهای شهرستان، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با تلاش شبانه‌روزی برای رفع موانع موجود اقدام کنند.

فرماندار آستانه اشرفیه با تاکید به اینکه حل مشکلات مردم خط قرمز مدیریت شهرستان است، افزود: بیان مطالبات مردم و پیگیری مستمر آن‌ها از اولویت‌های اصلی فرمانداری است و هیچ‌گونه تعللی در امور خدمات‌رسانی پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه بازسازی آب‌بندان‌ها نقش مهمی در تأمین آب کشاورزی دارد، اظهار کرد: تاکنون ۶ آب‌بندان در روستاهای پرکاپشت یاورزاده، جیرسو، ششکل، اشمان کماچال، اشمان دهکا و امیرهنده امیرسلطان بازسازی شده است.

حیدری نژاد با اشاره به آغاز رسمی بازسازی آب‌بندان‌ها از بهمن ۱۴۰۴ به مدت ۶۰ روز افزود:۷ روستا براساس اولویت‌بندی شهرستان لایروبی شده اند.

وی با اشاره به روند لایروبی انهار در سطح شهرستان گفت: تاکنون لایروبی در۶ روستا انجام شده و ۲ کانال BP93 و BP94 نیز به‌طور کامل تکمیل شده است.

حیدری نژاد با بیان اینکه از مجموع ۲۱ روستا، عملیات لایروبی در ۱۷ روستا پایان یافته و چهار روستا نیز در حال انجام است، تصریح کرد: تعداد بیل‌های فعال هفت دستگاه و میزان لایروبی انجام‌شده ۹۶ کیلومتر است که ۱۳۰ کیلومتر دیگر باقی مانده است.

وی با اشاره به اقدامات آب منطقه‌ای گیلان در حوزه لایروبی از مجموع عملیات انجام‌شده توسط آب منطقه‌ای به ۲۲ کیلومتر گفت: پنج کانال بتنی و خاکی نیز لایروبی شده در روستاهای امیرهنده، تالش‌محله، تاسنده، کیسم بالا و پایین و سالارجوب انجام شده است.که می توان گفت نقش مهمی در کاهش تنش آبی و بهبود وضعیت آبیاری دارد.

فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب باید با جدیت دنبال شود، اظهار کرد: علاوه براینکه انهار طرح تجهیز توسط دهیاران انجام خواهد شد چهار روست در فهرست لایروبی باقی مانده که باید با سرعت بیشتری عملیات در آن‌ها انجام شود.

وی در راستای خدمات هرچه بیشتر به کشاورزان و سال زراعی موفق هماهنگی میان دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه‌ها را ضروری بیان کرد.

حیدری نژاد با اشاره به وضعیت ایستگاه‌های پمپاژ شهرستان گفت: از پنج ایستگاه پمپاژ، ۲ ایستگاه تکمیل شده،۲ ایستگاه در حال انجام عملیات ساماندهی و کف‌تراشی است و یک ایستگاه نیز باقی مانده است.

وی افزود: تکمیل این ایستگاه‌ها نقش مهمی در مدیریت آب کشاورزی دارد و باید بدون وقفه ادامه یابد.