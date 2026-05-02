به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری‌نژاد ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های در دست اجرای این شهرستان، آخرین وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه، به‌ویژه در حوزه‌های شیلات، سرمایه‌گذاری و گردشگری، برای شهرستان دارای اهمیت است.

فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به پروژه ۱۰۰ هکتاری پرورش ماهیان در حال اجرا، افزود: این مجموعه با همکاری بخش خصوصی، ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در شهرستان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر فراهم خواهد کرد.

وی تصریح کرد: با تحقق این پروژه، شاهد تحرک جدیدی در حوزه اشتغال‌زایی و تولید در منطقه خواهیم بود.

حیدری‌نژاد به ظرفیت‌های اسکله بندر کیاشهر و به فعل رساندن آن اشاره کرد و گفت: این اسکله پتانسیل بالایی در زمینه اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری دارد و رفع موانع موجود در حوزه مرزبانی و زیرساختی آن، می‌تواند به بالندگی اقتصادی منطقه کمک شایانی نماید.

وی با ابراز نگرانی از روند کند اجرای «پروژه پل تا پل» که طی دو سال اخیر پیشرفت چشمگیری نداشته است، اظهار کرد: این پروژه نقش مهمی در ایجاد ظرفیت‌های گردشگری در حاشیه رودخانه سفیدرود ایفا می‌کند و تکمیل به‌موقع آن برای اشتغال‌زایی و جذب گردشگر حائز اهمیت است.

فرماندار آستانه اشرفیه به پروژه‌های ترافیکی شهرستان اشاره کرد و گفت: پروژه روگذر با هدف روان‌سازی ترافیک در حال اجراست و تقاطع همسطح شهرستان نیز با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی، نیازمند تسریع در تکمیل است.

وی افزود: انتظار است با رفع مشکلات، این دو پروژه مهم ترافیکی در آینده نزدیک به بهره‌برداری رسیده و شاهد تحول در تسهیل تردد و ارتقای ایمنی در شهرستان باشیم.