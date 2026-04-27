۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

افزایش قیمت سکه و طلا در بازار تهران

قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار به بیش از ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر، در بازار امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت، قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار به ۱۷ میلیون و ۵۴۴ هزار تومان رسیده است. سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز با نرخ ۱۷۲ میلیون تومان و طرح جدید با قیمت ۱۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

در بازار سبزه‌میدان، نرخ نیم‌سکه بهار آزادی ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۵۳ میلیون تومان و سکه یک‌گرمی ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. هر مثقال طلا نیز در معاملات داخلی ۷۶ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است.

در بازارهای جهانی، هر اونس طلا به بهای ۴۷۱۱ دلار به فروش می‌رسد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

