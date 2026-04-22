آخرین قیمت طلا، سکه و ارز در بازار؛ سکه ۱۷۶ میلیون تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر، در معاملات امروز بازار طلا و سکه، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۷ میلیون و ۳۴۸ هزار تومان رسیده است. همچنین سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله میشود.
در بازار سبزهمیدان نیز قیمت نیمسکه بهار آزادی ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۶ میلیون تومان اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، هر مثقال طلا در بازار داخلی ۷۵ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان ارزشگذاری شده و در بازارهای جهانی نیز قیمت هر اونس طلا به ۴۷۵۷ دلار رسیده است.
همچنین بر اساس آخرین نرخهای اعلامی برای امروز چهارشنبه دوم اردیبهشت، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به ۱۴۰ هزار و ۵۱۹ تومان رسیده است. نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۶۵ هزار و ۶۰۴ تومان و قیمت حواله درهم امارات ۳۸ هزار و ۲۶۲ تومان اعلام شده است.
گزارشها نشان میدهد با اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز در مرکز مبادله، این بازار به مرجع اصلی تأمین ارز برای کالاها و خدمات تبدیل شده و روند تغییرات نرخ رسمی ارز نیز از طریق تالار حواله این مرکز دنبال میشود.
