قیمت طلا و سکه امروز ۱۱ فروردین؛ سکه ۱۸۵.۵ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، طبق نرخهای اعلامی در سایت اتحادیه طلا و جواهر، در حال حاضر قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار به ۱۸ میلیون و ۱۹۱ هزار تومان رسیده است. همچنین سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم ۱۷۹ میلیون تومان و سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
در بازار سبزهمیدان نیز نیمسکه بهار آزادی با قیمت ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یکگرمی ۲۸ میلیون تومان معامله میشود.
بر اساس این گزارش، هر مثقال طلا در بازار داخلی ۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ارزشگذاری شده و قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز به ۴۵۰۱ دلار رسیده است.
همچنین تازهترین نرخ حواله ارزها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز سهشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شد که بر اساس آن قیمت فروش حواله دلار آمریکا ۱۳۷ هزار و ۵۳۷ تومان و نرخ خرید آن ۱۳۶ هزار و ۲۹۹ تومان ثبت شده است.
در معاملات حواله یورو نیز قیمت فروش به ۱۵۷ هزار و ۵۳۹ تومان رسید و این ارز با نرخ ۱۵۶ هزار و ۱۲۱ تومان خریداری میشود.
